Spezia-Frosinone: formazioni, diretta tv, streaming e dove vedere



Il posticipo di Serie B, Spezia-Frosinone, si disputerà domenica 24 novembre alle 21:00, match valido per la tredicesima giornata.

Spezia in ripresa ma sfortunato

Una sconfitta quella dell’ultima giornata che lascia l’amaro in bocca ai tifosi spezzini e li tiene a pari punti con il Cosenza in zona play-out. La squadra di Italiano veniva da 4 risultati utili in cui aveva ottenuto 8 punti, ma nel match contro il Pisa proprio quando il buon risultato stava per arrivare è giunta l’inaspettata rimonta dei pisani. Gli spezzini non sono sembrati preparati a contrastare il gioco aereo della squadra di D’Angelo e ne hanno subito le conseguenze prendendo 3 gol di testa.



Contro il Frosinone i bianconeri si presentano a completo organico e obbligati a fare risultato per provare ad uscire dalla zona play-out. La vittoria dello Spezia è quotata dai bookmakers a 2,75, mentre il pareggio a 3,1.

Frosinone muro difensivo

Il cammino del Frosinone va a gonfie vele dopo la sconfitta subita fuori casa contro il Perugia. I gialloblù hanno ottenuto nelle ultime 7 partite solo risultati positivi dimostrando di avere la miglior difesa del campionato, subendo solo 12 gol fino ad ora.



Nell’ultimo match contro il Chievo i ragazzi di Nesta hanno portato a casa i 3 punti giocando una splendida e diligente partita, vincendo per 2-0. Le reti, nel primo tempo di Dionisi su rigore e nel secondo tempo di Paganini per chiudere i conti. Con questa del Benito Stirpe sono 4 le partite in cui i ciociari hanno tenuto la rete inviolata, un dato su cui continuare a costruire un percorso che porti alla zona play-off. La vittoria del Frosinone è quotata a 2,65, mentre il pareggio a 3,1.

Probabili formazioni

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Vignali, Terzi, Capradossi, Ferrer; Maggiore, Bartolomei, M. Ricci; Bidaoui, Gudjohnsen, Gyasi.



ALLENATORE: Italiano



FROSINONE (3-4-1-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Zampano, Sammarco, Maiello, Beghetto; Ciano; Ciofani, Trotta.



ALLENATORE: Nesta

Dove vedere il match in streaming, tv

Spezia-Frosinone verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv e streaming su DAZN.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it