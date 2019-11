Amici 19: cast, anticipazioni e presentatori. Quando inizia

La classe di Amici 19 si è ufficialmente formata sabato 16 novembre. Ecco quando e dove sarà possibile seguire giornalmente le lezioni ed i progressi dei ragazzi.

Chi sono i concorrenti e i professori di Amici 19

Il noto programma di Maria De Filippi – giunto alla diciannovesima edizione – è andato in onda sabato 16 novembre e durante la puntata è stata formata la nuova classe di Amici 19. Ad essersi aggiudicati la tanto sognata felpa della scuola sono stati 17 ragazzi, alcuni in più rispetto allo scorso anno (come ricordato dalla presentatrice stessa). Nell’episodio di sabato i ragazzi – arrivati all’ultimo step dei casting – si sono sfidati per convincere i professori di meritarsi un banco nella scuola di talento più famosa d’Italia.

I giudici sono sei in totale, tre per ogni categoria. A giudicare i ballerini l’ormai immancabile (e temutissima) prof. Alessandra Celentano, affiancata da Veronica Peparini (anche lei figura fondamentale presente ormai da anni) e Timor Steffens, insegnate di Hip Hop riconfermato per il secondo anno (al posto di Garrison). Per quanto riguarda il canto torna Rudy Zerbi, proprietario di un importante casa discografica, Stash (voce della band The Kolors, ex partecipanti ad Amici) e Anna Pettinelli, volto televisivo italiano noto, la cui partecipazione però ha già fatto discutere il pubblico.

Dove sarà possibile vedere Amici 19

Ora tocca ai ragazzi dimostrare di che pasta sono fatti e dare il massimo per rimanere nella scuola di Amici 19. Il programma andrà in onda ogni sabato con l’appuntamento pomeridiano settimanale di Canale 5, ma sarà possibile seguire le avventure dei concorrenti ogni giorno su Real Time. Il day-time inizierà lunedì 18 novembre e andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 14.50. Alla conduzione Marcello Sacchetta – ex alunno ballerino e professionista nel corpo di ballo da anni – e Lorella Boccia – anche lei danzatrice e concorrente ad Amici 12.

Il talento però non basta, i diciassette concorrenti dovranno lottare ogni giorno per tenersi stretto il banco. Impegno e dedizione saranno gli ingredienti necessari a non finire in sfida durante il pomeridiano di Canale 5. Parlare di vittoria ora è forse un po’ presto, ma chi riuscirà ad aggiudicarsi un posto al serale di Amici 19?

