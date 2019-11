Benevento-Crotone: formazioni, diretta tv, streaming e dove vedere

Sabato 23 Novembre alle ore 15, allo stadio Ciro Vigorito si terrà la grande sfida fra Benevento-Crotone. Gara valevole per la 13esima giornata di Serie B 19/20.

Come arrivano le due squadre

Match caldo fra le due squadre che si contendono il primo posto in classifica.

Il Benevento di Filippo Inzaghi si trova in vetta alla classifica con 25 punti ottenuti in 12 giornate. I giallorossi si presentano al match casalingo contro la squadra di Stroppa dopo l’1-1 conquistato fuori casa contro la Juve Stabia. Un passo falso che è costato caro ai ragazzi di Inzaghi perché il Crotone è riuscito così ad accorciare i punti per conquistare la vetta, grazie sopratutto alla vittoria in casa contro l’Ascoli per 3-1 nella scorsa giornata. I ragazzi di Stroppa si trovano in seconda posizione a -4 dal Benevento. La difesa del Benevento deve stare molta attenta all’attaccante Simeon Tochukwu Nwanko del Crotone: il nigeriano si trova in seconda posizione dei migliori maracatori della Seie B, contando 8 gol segnati in 12 giornate.

Il Crotone di Giovanni Stroppa è reduce da una vittoria secca in casa contro l’Ascoli per 3-1. I giocatori allenati da Stroppa si trovano momentaneamente al secondo posto a quota 21 punti. I Rossoblu stanno dimostrando di avere carattere: vogliono assolutamente conquistare i 3 punti in questa sfida sia per ridurre ancora di più le distanze dal Cittadella, che l’insegue in terza posizione con 20 punti, sia per cercare di dare del filo da torcere al Benevento, in piena guida della classifica.

Le probabili Formazioni di Benevento-Crotone

Benevento (3-5-2): Montipo, Gyamfi, Caldirola, Volta, Letizia, Improta, Viola, Schiattarella, Tello, Coda, Sau.

Allenatore: Filippo Inzaghi

Crotone (3-5-2): Cordaz, Golemic, Spolli, Gigliotti, Molina, Benali, Barberis, Zanellato, Mazzotta, Simy, Messias.

Allenatore: Giovanni Stroppa

Dove vedere Benevento-Crotone in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv e streaming su DAZN.

