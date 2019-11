Quanto guadagna Zlatan Ibrahimovic: stipendio e patrimonio del calciatore

Zlatan Ibrahimovic continua a far parlare di sé: dopo l’addio alla MLS League, non ha intenzione di salutare il calcio giocato e forse potrebbe tornare in Italia. Diverse le squadre che farebbero carte false pur di averlo nel proprio comparto offensivo, ma il suo stipendio non è roba da poco. Quanto guadagna Zlatan Ibrahimovic? Andiamo a scoprirlo.

Quanto guadagna Zlatan Ibrahimovic: lo stipendio del calciatore

Zlatan Ibrahimovic, talento da vendere, personalità carismatica, l’umiltà non è il suo forte, ma fa parte del suo personaggio. “Ora potete ricominciare a guardare il baseball”, questo è stato il suo addio alla MLS League, il campionato di calcio statunitense. E ora a gennaio potrebbe accendere il calciomercato invernale, perché l’attaccante svedese non ha alcuna intenzione di smettere. 6 mesi in una squadra italiana, che potrebbe essere il Milan, oppure il Bologna di Sinisa Mihajlovic che lo ha chiamato dicendogli che in città potrebbe diventare presto un re.

Talento, fama e carisma si traducono in un lauto stipendio: ai Los Angeles Galaxy, ultima squadra in cui ha militato, Ibrahimovic prendeva la bellezza di 6,3 milioni di euro, senza considerare i bonus. Al secondo posto nella MLS troviamo Michael Bradley, con un ingaggio base di 5,3 milioni di euro, mentre al terzo posto ecco Giovani dos Santos con 4,2 milioni di euro. Ovviamente lo svedese è diventato il calciatore più ricco del campionato americano e difficilmente qualcuno potrà sorpassarlo, a meno che altri fenomeni che oggi giocano in Europa non pensino un giorno di andare a godersi la meritata pensione oltreoceano.

Stando a dati Forbes relativi al patrimonio dell’attaccante svedese, si parla di un patrimonio netto che ammonta a circa 32 milioni di dollari, anche se altre voci (non verificate) parlano di cifre ben più alte. L’ingaggio più elevato ce lo ha avuto però all’Inter, quando prendeva ben 12 milioni di euro all’anno (nel periodo 2006-2009). Soldi che però il giocatore non ha scialacquato in cose di poco conto, investendo invece in diversi settori, tra cui vestiti, start-up e altre tipologie di investimento.

Zlatan Ibrahimovic: le ultime di calciomercato

Ibra torna in Italia? A 38 anni il calciatore svedese non ha ancora intenzione di smettere con il calcio giocato, anche se l’ipotesi del ritiro è ancora in piedi. Perché non chiudere in bellezza con 6 mesi giocati in una squadra italiana di un campionato che gli ha dato tanto? Al momento la situazione è la seguente: il Bologna è in forte pressing su Ibra, con l’allenatore Mihajlovic che lo sta convincendo a rinforzare il reparto offensivo dei rossoblu. Miha e Ibra si conoscono dai tempi dell’Inter e lo svedese avrebbe piacere a farsi allenare dal serbo.

Poi c’è sempre il Milan: la famiglia si è sempre trovata a Milano e un ritorno nella città del Duomo sarebbe un’ipotesi gradita. La terza ipotesi (Napoli) sta salendo in queste ore, ma per ora si limita solo alle parole del presidente Aurelio De Laurentiis. Certo, sulla panchina dei partenopei c’è un certo Carlo Ancelotti, ma i nodi da scogliere sono diversi.

