Serie A basket 2019/2020: partite e calendario prossimo turno. Gli orari

Dopo i 3 giorni europei – come di consueto – torna in scena anche la Serie A basket 2019/2020, e lo fa con la decima giornata del girone di andata. Il turno apre sabato 23 novembre con l’anticipo Reggiana–Varese, e trova invece conclusione col posticipo domenicale, in cui – alle ore 20:45 – si affronteranno Cantù e la neopromossa Fortitudo Bologna. Di seguito, il punto del turno venturo.

Serie A basket 19/20, l’anticipo del sabato

Il turno 10 di Serie A basket parte alle 20:30. Reggiana e Varese sono le protagoniste designate di quella che si preannuncia essere una grande battaglia. Entrambe le squadre non godono di un ottimo momento di forma: la squadra di Buscaglia viene infatti da due pesanti K.O., mentre la squadra lombarda – sebbene abbia trionfato a fatica nell’ultima gara – nelle ultime 5 partite ha colto solo 4 punti.

Le gare domenicali: apre Olimpia-Sassari, chiude Cantù-Fortitudo Bologna

Ad aprire la domenica di basket – a differenza delle altre volte – non ci sarà alcun lunch match. Olimpia Milano e Sassari – protagoniste del primo match – infatti scenderanno in campo solo alle ore 17:00. I lombardi sono sesti – a quota 10 – i sardi, invece, con i 12 punti raccolti in 8 gare, condividono la seconda piazza con Brindisi, alla spalle della fuggitiva Virtus Bologna. Il Mediolanum Forum e tutti i tifosi della disciplina sono pronti ad assistere a questa sfida d’alto vertice.

Alle ore 17:30 Trieste fa visita a Cremona, mentre – mezz’ora più tardi, alle ore 18:00 – Brescia cerca punti importanti in zona play-off, ospitando al PalaLeonessa Pesaro, ultimo e ancora fermo a 0 punti.

Il programma prosegue poi con Brindisi–Pistoia, Roma–Treviso e Venezia–Trento, rispettivamente programmate per le ore 19, 19:30 e 20:30.

Chiude il turno – come già accennato – la sfida del Palasport Pianella fra Cantù e la Fortitudo Bologna, in programma per le 20:45. Entrambi i team – come nel caso di Reggio e Varese – non vivono periodi certamente buoni: nelle ultime 7 giocate, sono solo 2 le vittorie dei lombardi e 3 quelle dei romagnoli, che – nonostante ciò – continuano comunque ad occupare l’ottimo ottavo posto.

Il riposo settimanale tocca stavolta alla Virtus Bologna.

Serie A basket 2019/20, 10° turno: il calendario completo

Sabato 23 novembre 2019:

Reggiana- Varese – ore 20:30

Domenica 24 novembre 2019:

Olimpia Milano-Sassari – ore 17:00

Cremona-Trieste – ore 17:30

Brescia-Pesaro – ore 18:00

Brindisi-Pistoia – ore 19:00

Roma-Treviso – ore 19:30

Venezia-Trento – ore 20:30

Cantù-Fortitudo Bologna – ore 20:45

