Pescara-Cremonese: formazioni, diretta tv, streaming e dove vedere

Il primo match della 13esima giornata di Serie B 2019/2020 sarà Pescara-Cremonese. Gara che si disputerà venerdi 22 novembre alle ore 21:00 allo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia.

Come arrivano le due squadre

Il Pescara di Luciano Zauri è ancora alla portata per raggiungere il podio. Dopo la disfatta in casa della Juve Stabia, i ragazzi allenati da Zauri hanno ottenuto 2 vittorie di fila che gli hanno permesso di raggiungere 19 punti in classifica. Sono solo 2 i punti che li separano dal Crotone che si trova momentaneamente al secondo posto in classifica. Reduci dalla sconfitta fuori casa contro l’Empoli per 1-2, i giocatori del Pescara sono pronti a rifarsi nella gara in casa contro la Cremonese. Zauri e i suoi sperano di poter contare sul loro numero 11, Cristian Galano: l’attaccante potrebbe regalare tante altre gioie ai tifosi e anche ai suoi compagni visto che si trova in terza posizione nella classifica marcatori di Serie B con soli 2 gol in meno rispetto a Pietro Iemmello, attaccante del Perugia che governa la classifica con 9 gol.

La Cremonese di Marco Baroni si trova in una situazione differente rispetto ai padroni di casa. Gara difficile per i ragazzi di Baroni visto che si trovano in 15esima posizone a quota 15 punti e devono cercare di ottenere risultato per non far scappare via Entella, Pisa e Venezia che si trovano sopra di un solo punto di vantaggio. I ragazzi di Baroni sono reduci da una vittoria casalinga contro la Salernitana per 1-0.

Le probabili Formazioni di Pescara-Cremonese

PESCARA (4-3-3): Kastrati, Ciofani, Drudi, Scognamiglio, Masciangelo, Memushai, Palmiero, Busellato, Machin, Galano, Maniero.

Allenatore: Luciano Zauri.

CREMONESE (4-3-2-1): Agazzi, Ravanelli, Claiton, Bianchetti, Mogos, Arini, Piccolo, Migliore, Ciofani, Ceravolo.

Allenatore: Marco Baroni.

Quanto guadagna Zlatan Ibrahimovic: stipendio e patrimonio del calciatore

Dove vedere Benevento-Crotone in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv e streaming su DAZN.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it