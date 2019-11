Huawei Nova 5T: prezzo, recensione e caratteristiche tecniche

Dopo avervi presentato, in questo nostro articolo, il nuovo prodotto Huawei, torniamo a parlare del Huawei Nova 5T. Guardando insieme prima di tutto il prezzo ma anche alcune importanti caratteristiche tecniche. Con un costo pari a 429,90€, il dispositivo si colloca in una fascia medio-alta. È dotato di una quadrupla fotocamera posteriore con l’ausilio software dell’Intelligenza Artificiale, il cui sensore principale è di ben 48 MP. Ha una batteria da 3750 mAh con ricarica super rapida.

Huawei Nova 5T, caratteristiche tecniche

Dimensioni del display: 6.26″ con risoluzione 2340×1080. Tra le particolarità c’è la presenza del sensore di impronte presente sulla cornice laterale e attivo come tasto per l’accensione. Il dispositivo ha dimensioni medio-grandi: lo schermo supera i 6 pollici: 73.97 x 154.25 x 7.87 mm per 174 grammi. Con lo smartphone è in dotazione un caricabatterie a carica rapida, che garantisce circa il 50% di autonomia in circa 30 minuti.

Vediamo la scheda tecnica: processore Kirin 980 + 6GB di RAM e 128GB di archiviazione non espandibile. Sul fronte della connettività c’è Bluetooth 5.0, NFC, LTE e porta infrarossi. Come anticipato il dispositivo è dotato di 4 obiettivi: il principale da 48MP e il grandangolare da 16 + un 2MP per la profondità e un altro 2MP macro. La registrazione video raggiunge i 4k a 30fps. La selfie cam è una 32MP.

Recensioni

Stando alle recensioni presenti in rete del Hauwei Nova 5 T vi sono aspetti particolarmente apprezzabili, come design e forma, e punti deboli come l’assenza del jack audio. Sul sito macitynet.it si legge: “In definitiva Nova 5T è un terminale che ci è piaciuto parecchio, sin dall’apertura della confezione, e per tutto l’utilizzo nel quotidiano. Huawei dimostra, con questo smartphone, che c’è spazio per una nuova categoria di smartphone: i top di gamma ad un prezzo molto competitivo”.

Mentre la recensione pubblicata sul sito multiplayer.it si mettono in risalto i tanti punti in comune tra Huawei Nova 5T e Honor 20 di cui il primo viene ritenuto, praticamente, una copia. Complessivamente Huawei Nova 5T viene riconosciuto “uno smartphone equilibrato, senza evidenti difetti e che può contare sull’ottimo, seppur non freschissimo Kirin 980 e su una autonomia davvero notevole”.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it