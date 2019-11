Prossimo turno Serie A 2019/2020: orari partite, calendario e diretta tv

Con la quasi infinita “pausa nazionali” ormai lasciata alle spalle, la nostrana Serie A si appresta a tornare in campo. Sabato 23 novembre 2019, infatti – coi 3 anticipi di giornata – prenderà avvio la tredicesima giornata del girone di andata della Serie A 2019/20. Il turno proseguirà poi con i 6 match in programma per domenica 24 Novembre, fino al Monday Night Match di lunedì 25 novembre, che vedrà contrapporre la Spal di Semplici al Genoa di Thiago Motta.

Serie A, 13° di andata: gli anticipi del sabato

Nel sabato di Serie A, sono le 4 squadre impegnate in UCL a scendere in campo e, di conseguenza, anche le loro rispettive rivali.

Atalanta-Juventus – alle ore 15:00 – è il primo match di giornata, nonché match di cartello del medesimo turno. Poco da aggiungere sulla gara: la prima e la quinta della classe collidono e lo spettacolo non può che essere garantito.

Alle ore 18:00, invece, sul campo del San Siro, andrà in scena Milan-Napoli, sfida che, negli ultimi anni, ha sempre e comunque garantito gol e spettacolo.

Torino-Inter, alle 20:45, chiuderà questo sabato dal retrogusto europeo.

Le gare della domenica

Sarà il derby emiliano fra Bologna e Parma ad aver il compito di aprire il programma domenicale. Il fischio di inizio è fissato per le ore 12:30.

Per le ore 15:00, sono 3 le gare in programma. La Roma di Fonseca ospiterà un Brescia in piena crisi, Lazio e Fiorentina, invece, andranno incontro a due ostiche trasferte, rispettivamente con Verona – seconda miglior difesa del torneo – e Sassuolo.

I due posticipi della domenica saranno invece Sampdoria-Udinese (ore 18:00) – sfida che si presenta come una sorta di crocevia per la salvezza – e Lecce-Cagliari (ore 20:45) – sfida che contrappone due delle più belle realtà di questo avvio di stagione.

Il Monday Night della 13° di Serie A

L’ultimo match di questo avvincente turno di campionato sarà infine Spal-Genoa, con le due squadre ferme entrambe a quota 9 e dunque invischiate nella lotta per non retrocedere. Al Paolo Mazza di Ferrara, il fischio d’inizio è per le 20:45.

Dove vedere il 13° turno di Serie A

Tutti i match del 13° turno – ad eccezione della gara del sabato sera, del lunch match domenicale e di uno dei tre incontri delle 15:00 del medesimo giorno – saranno visibili in tv sui canali Sky Sport, e in diretta streaming su SkyGo e NowTV. Torino-Inter, Bologna-Parma e Verona-Fiorentina, invece, saranno fruibili su Dazn.

Il calendario completo del tredicesimo turno

Sabato 23 novembre 2019:

Atalanta-Juventus – ore 15:00

Milan-Napoli – ore 18:00

Torino-Inter – ore 20:45

Domenica 24 novembre 2019:

Bologna-Parma – ore 12:30

Roma-Brescia – ore 15:00

Verona-Lazio – ore 15:00

Sassuolo-Fiorentina – ore 15:00

Sampdoria-Udinese – ore 18:00

Lecce-Cagliari – ore 20:45

Lunedì 25 novembre 2019:

Spal-Genoa – ore 20:45

