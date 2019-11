Pet Shop Boys: nuovo album, titoli e data di uscita. Le anticipazioni

Si intitola Hotspot il nuovo disco dei Pet Shop Boys che sarà disponibile dal 24 Gennaio 2020 e distribuito da x2 Records/Kobalt. Il disco è il terzo prodotto da Stuart Price e il quattordicesimo della loro carriera, iniziata nell’ormai lontanissimo 1981. Hotspot è stato realizzato tra Berlino e Los Angeles.

Per la band è “un’esperienza entusiasmante”

Sono gli stessi Pet Shop Boys a descrivere l’album: “Abbiamo scritto molta della nostra musica negli ultimi dieci anni a Berlino ed è stata un’esperienza entusiasmante lavorare a questo album ai leggendari Hansa Studios aggiungendo una nuova dimensione al nostro sound”. L’album arriva dopo Super uscito nel 2016 e contiene 10 tracce. Due, fino ad ora, i singoli: Dreamland (featuring Years& Years), uscito a Ottobre, e Burning The Heather, che si avvale delle prestazioni del chitarrista Bernard Butler. Digitale, CD e vinile sono i supporti disponibili per il nuovo album.

Hotspot: la tracklist del nuovo album dei Pet Shop Boys

Eccovi la tracklist del quattordicesimo album della band britannica, formata da Neil Tennant e Chris Lowe:

1. Will-O-The-Wisp

2. You Are The One

3. Happy People

4. Dreamland (featuring Years& Years)

5. Hoping For A Miracle

6. I Don’t Wanna

7. Monkey Business

8. Only The Dark

9. Burning The Heather

10. Wedding In Berlin

Pet Shop Boys: il Greatest Hits Tour

La band si esibirà anche nel Regno Unito e nel Vecchio Continente nell’ambito del Greatest Hits Tour – Dreamworld: The Greatest Hits Live. Prenderà il via il 1 Maggio da Berlino e si concluderà il 19 Giugno a Oslo. Di seguito le date:



1 Maggio – Mercedes Benz Arena, Berlino

2 Maggio – Konig-Pilsner Arena, Oberhausen

5 Maggio – Forest National Arena, Bruxelles

6 Maggio – AFAS Live, Amsterdam

8 Maggio – Leipzig Arena, Lipsia

10 Maggio – Porsche Arena, Stoccarda

12 Maggio – Gasometer, Vienna

19 Maggio – Olympiahalle, Monaco

20 Maggio – Jahrhunderthalle, Francoforte

22 Maggio – Barclaycard Arena, Amburgo

24 Maggio – Torwar Arena, Varsavia

28 Maggio – The O2, Londra

29 Maggio – Manchester Arena, Manchester

30 Maggio – Resorts World Arena, Birmingham

2 Giugno – BIC Arena, Bournemouth

3 Giugno – Motorpoint Arena, Cardiff

5 Giugno – Utilita Arena, Newcastle

6 Giugno – SSE Hydro, Glasgow

17 Giugno – Ericsson Globe, Stoccolma

19 Giugno – OverOslo, Oslo.

Come si può vedere, l’Italia non sarà toccata da questo tour, con Vienna come data geograficamente più vicina al nostro Paese.

