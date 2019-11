Nuovo album Celine Dion: titolo, canzoni e significato

Torna Celine Dion, dopo sei anni di attesa: era dal 2013, da Loved Me Back To Life, che i fan attendevano un nuovo lavoro sulla lunga distanza. Dal 15 Novembre è infatti disponibile Courage, anticipato dai singoli Imperfections, Lying Down e dalla title-track. Il nuovo album è il dodicesimo della cantante originaria del Quebec, una delle performer più in vista nell’ambito della pop-music.

Celine Dion: perché il titolo Courage

Già dal titolo, Courage, il nuovo disco di Celine Dion si preannuncia molto intenso, intimo e legato al periodo forse più oscuro della sua vita. Infatti, per la prima volta non ha potuto contare su René Angelil, marito ma anche manager, le cui condizioni erano già critiche durante la lavorazione di Loved Me Back to Life e che sarebbe mancato nel 2014. A questo si aggiunse anche la morte del fratello di Celine Dion, Daniel, avvenuta a due giorni di distanza. A questo proposito, la cantante ha detto: “Penso di aver attraversato davvero tanto in questi ultimi anni; e la vita mi ha dato gli strumenti per trovare la mia forza interiore, trovare coraggio ed andare avanti. Le persone che amo di più hanno abbracciato i miei momenti difficili e mi hanno dato una forza travolgente, che mi ha risollevato. E poi è arrivata una canzone che si chiamava “Courage”, e non ci è voluto molto per tutti noi per dire: “Penso che l’album dovrebbe chiamarsi così““.

Esplorare nuove vie senza deludere i fan

L’album non deluderà i vecchi fan di Celine Dion, ma è evidente anche l’intento di esplorare nuove vie. Nell’album ci sono brani scritti in collaborazione con Sia (Lying Down, che può contare anche su David Guetta, Baby e Heart Of Glass) e LP (Change My Mind). Sia aveva lavorato su Loved Me Back To Life, come autrice della canzone che dà il titolo all’album. A Sam Smith si deve invece la collaborazione su For The Lover That I Lost. Un’altra collaborazione di rilievo è quella con Stephen Moccio, che ha scritto Courage e Boundaries, quest’ultima presente solo nella Deluxe Edition.

Tre edizioni diverse per Courage, il nuovo album di Celine Dion

Il nuovo lavoro di Celine Dion è disponibile in tre versioni: Standard, Deluxe e un’edizione riservata al mercato giapponese. In Courage invece non sono presenti né Ashes, che risale al 2018 ed è anche colonna sonora di Deadpool 2, e neppure Recovering, scritto da Pink tre anni fa per commemorare il marito di Celine Dion. Un brano in più, Soul, è invece esclusivo dell’edizione giapponese di Courage.

Courage: la tracklist

Durante la lavorazione dell’album, la cantante aveva detto di stare lavorando su 48 brani; da questi ne sono stati selezionati 16 per l’edizione Standard, 20 per la Deluxe e 21 per quella giapponese. La tracklist completa è:

Flying On My Own 3:31 Lovers Never Die 2:51 Falling In Love Again 3:51 Lying Down 3:58 Courage 4:14 Imperfections 3:59 Change My Mind 3:01 Say Yes 3:32 Nobody’s Watching 3:12 The Chase 3:49 For the Lover That I Lost 2:54 Baby 3:34 I Will Be Stronger 3:27 How Did You Get Here 4:21 Look at Us Now 3:18 Perfect Goodbye 3:28 Best of All 3:23 (Solo Edizione Deluxe) Heart of Glass 3:31 (Solo Edizione Deluxe) Boundaries 3:22 (Solo Edizione Deluxe) The Hard Way 3:24 (Solo Edizione Deluxe) Soul 3:14 (Solo Edizione Giapponese)

Celine Dion: il Courage World Tour

Il nuovo album dell’artista del Quebec è accompagnato da un tour mondiale. Iniziato il 18 Settembre 2019 a Quebec City, terminerà con una doppia data, il 17 e 18 Settembre 2020 all’O2 Arena di Londra. Un impegno probante, 122 show che la porteranno in tutto il mondo. In Italia, l’unica data è prevista il 25 Luglio 2020 alle Mura Storiche di Lucca. Durante la sua carriera, iniziata addirittura nel 1981, quando aveva 13 anni, Celine Dion ha conquistato cinque Grammy Award; tra questi spiccano quello di “Album Dell’Anno” e quello di “Registrazione Dell’Anno”. Si pone inoltre al secondo posto tra le artiste di maggior successo negli USA. Un altro traguardo prestigioso è l’Icon Award ottenuto nel 2016 dopo oltre 200 milioni di dischi venduti.

