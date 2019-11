Il Collegio 4: anticipazioni e cast di stasera 19 novembre 2019 su Rai 2

Il docu-reality generazionale in onda su Rai 2 giunge alla quinta ed ultima puntata. Simona Ventura conduce Il Collegio, programma giunto alla sua quarta edizione che vede i giovanissimi concorrenti alla scoperta del decennio che ha caratterizzato l’adolescenza dei propri genitori, i celebratissimi anni Ottanta.

Il Collegio 4: anticipazioni ultima puntata, questa sera Rai 2

Siamo giunti all’ultima puntata del percorso e la tensione, all’interno della scuola del 1982, si fa sentire sempre di più. I protagonisti, di età compresa tra i 14 e i 16 anni, trovano sempre più difficile vivere come se si trovassero in un decennio completamente diverso dal proprio. Abituarsi alle nuove regole e alla completa assenza di comfort non è stato per nulla facile. La loro irascibilità ha avuto, come c’era da aspettarsi, importanti conseguenze.

Durante la scorsa puntata de Il Collegio 4, il dirigente scolastico è giunto ad una importante conclusione. Separare i ragazzi dalle ragazze per permettere loro di conludere il ciclo del programma in completa serenità. la classe è stata dunque divisa a metà, ma gli adolescenti resisteranno fino alla fine?

Il Collegio 4: quinta puntata, ultima sfida per i diciannove allievi rimasti

I diciannove ragazzi rimasti dovranno comportarsi in modo adeguato per non essere espulsi. Nuove sfide li attendono dato che il loro viaggio alla scoperta degli anni Ottanta non si è ancora concluso. Abbiamo visto i giovani protagonisti cimentarsi in prove per loro completamente nuove, studiare materie che non avevano mai studiato e ascolatare musica che non avevano mai ascoltato.

Durante l’ultima puntata, in onda questa sera, gli studenti dovranno mettersi in gioco come non hanno mai fatto prima per assaporare la libertà tanto agognata e il ritorno alle loro vite, caratterizzate dalle innovazioni del nuovo millennio.

