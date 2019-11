Robert Plant: nuovo album in uscita, anticipazioni e data

Sono passati due anni dall’uscita dell’ultimo “Carry Fire” e ancora aleggia una fitta coltre di mistero intorno al nuovo disco di Robert Plant, l’iconico ex frontman dei Led Zeppelin. Per quanto riguarda data, titolo dell’album, numero di tracce è ancora tutto top secret.

Robert Plant: le dichiarazioni

In un’intervista rilasciata al giornale Classic Rock Magazine Robert Plant ha dichiarato:

“Yeah, there are some things in the air, possibly in Nashville. I’m supposed to be going there in two weeks’ time. There’s nothing going on at all at the moment, but there will be. Between The Sensational Space Shifters’ guitarists Justin Adams and Liam ‘Skin’ Tyson and everybody, we’ve got about 40 different instrumental ideas already.”

Al momento non c’è nulla di ufficiale, ma per Robert Plant e la sua Sensational Space Shifters band qualcosa bolle in pentola. Non ci resta che aspettare qualche settimana e captare ogni indiscrezione proveniente da Nashville.

The Killers: quando esce il nuovo album, canzoni e titoli

Le curiosità sulla vita della rockstar

Non serve raccontare o presentare chi sia Robert Plant, quindi qui di seguito vi proponiamo alcune avvenimenti, curiosità che forse non sapevate sulla Rockstar britannica.

“Il ragazzo di mia figlia, che suonava in un gruppo psychobilly, ha cominciato a dirmi che una parte di Black Dog era sbagliata perché c’è una battuta in 5/4 in mezzo alle altre in 4/4. Be’, questo mi ha fatto andare in bestia, quindi ho tirato fuori il disco, l’ho messo sul piatto e ho detto: «Ascolta, nanerottolo, questo non è un errore, questo ti dimostra cosa eravamo bravi a fare!». “

Questo è uno dei curiosi aneddoti raccontati da Robert Plant sulla propria vita privata. Un’altra curiosità riguarda la canzone “Stairway to Heaven”.

Molti anni dopo la pubblicazione del brano, il cantante era in tour negli USA, precisamente in Oregon, e scoprì che una radio indipendente (la KBOO di Portland) stava promuovendo una raccolta fondi chiedendo ai propri radio-ascoltatori quanto sarebbero stati disposti a versare per non sentire più la canzone dei Led Zeppelin. Plant, appena saputa la notizia, non esitò un secondo, si recò nella banca più vicina della città, prelevò 1000 dollari in contanti e li consegnò ai funzionari della stazione radiofonica che alla richiesta di spiegazioni ottennero come risposta: “Non è che la canzone non mi piaccia. È che l’ho già sentita…”.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it