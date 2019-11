Album di inediti: Fossati e Mina: titoli, canzoni e significato

Il 22 Novembre è atteso il nuovo album di inediti di Mina e Fossati, dal titolo Mina Fossati. Il disco è stato prodotto da Massimiliano Pani per Pdu e il Volatore; della distribuzione si è occupato invece Legacy-Sony Music. Per la prima volta, entrambi i musicisti, ormai da tempo lontani da palcoscenici, uniscono le forze in 11 brani inediti.

Mina Fossati racconta del tempo presente

L’album di inediti, presentato durante la Milano Music Week 2019 nella Sala Puccini del Conservatorio Giuseppe Verdi, è stato presentato da Ivano Fossati, insieme a Massimiliano Pani, nel corso di un evento condotto da Massimo Bernardini. L’importanza del presente, del restare saldamente calati nel nostro tempo, è il tema portante dell’album. Una concezione che viene interpretata dai due artisti rendendo protagonista l’amore. Un amore che è pronto ad affrontare i propri conflitti, anche quando il peso della vita ci mette di fronte ostacoli ardui, ma che, alla fine, lascia spazio all’ottimismo.

L’album di inediti è stato scritto da Fossati

Interamente scritto e composto da Ivano Fossati, è un album che accosta blues, rock e ballate intense. Le voci dei due interpreti sono affiancate da un’orchestra d’archi e dal pianoforte. A proposito del disco e dell’amicizia con Mina, Fossati ha ribadito che, sebbene non abbia intenzione di tornare a cantare, la creazione di quest’album di inediti è stato per lui un piacere. Del resto, ha concluso, chi sarebbe tanto folle da dire di no a Mina?

Mina Fossati: le canzoni da L’infinito di stelle alle due ballate

Il brano d’apertura è L’infinito di stelle, che vede i due protagonisti accompagnati dal piano. È un pezzo sull’importanza di non perdere mai la speranza, di restare positivi affrontando la vita. Farfalle è invece un pezzo acustico, creato su misura per Mina, nel quale si celebra la gioia di poter cantare un’età in cui si è, finalmente, più consci di se stessi. Atmosfere r’n’b si respirano invece in Ladro, che ha come tema le donne che riescono a sottrarsi soprusi, bugie e al grigiore di una vita insoddisfacente. Mina ancora protagonista in Come volano le nuvole: l’amore rifiutato è il tema principale di questo brano, molto sentito e profondo. A questa canzone seguono due ballate: La guerra fredda e Luna Diamante, che sottolineano, se ce ne fosse bisogno, la grande abilità di songwriter di Fossati. L’interpretazione di Mina è assolutamente magistrale su entrambe. La prima è accompagnata dall’orchestra di Celso Valli e dal pianoforte; Luna Diamante, invece, è stata scelta come soundtrack de La Dea Fortuna, la nuova opera di Fernan Ozpetek.

Da Tex Mex è stato ricavato un video

Tex Mex, dai ritmi blues-rock, è un brano sentimentale che parla delle illusioni che l’amore porta con sé e degli errori che si fanno in suo nome, ma anche, alla fine dalla capacità di non serbare rancore e dimenticare. Dal punto di vista musicale è diversa, contraddistinta da ritmiche sudamericane. Tex Mex è stato scelto per la produzione di un video che ha un finale sorprendente, nel quale il protagonista attraverserà il tempo e lo spazio per affermare i propri sentimenti. Proprio da questo brano si apre un nuovo capitolo dell’album: brani ritmati e incisivi che conducono verso un finale d’impatto.

Nuovo album Celine Dion: titolo, canzoni e significato

Le canzoni: da Amore della Domenica a Niente meglio di noi due

Amore della Domenica ribadisce l’importanza del vivere calati nel nostro tempo. Mina riesce a enfatizzare questo concetto ripetendo che “quello che siamo e quello che vogliamo è ora“. Meraviglioso è tutto qui, scritto apposta da Fossati per la voce di Mina, è invece una canzone che mette in primo piano i sentimenti. Sonorità che sembrano provenire dal Continente africano per L’uomo perfetto, in cui Fossati e Mina sono accompagnati da percussioni e cori che danno un sapore esotico al brano. L’album di inediti si conclude con Niente meglio di noi due. Qui i due artisti vogliono lanciare un messaggio improntato alla positività e mostrare una via di fuga dalle insoddisfazione della routine quotidiana. Uno sguardo ottimista che è il modo migliore di concludere il disco.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it