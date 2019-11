Lione-Nizza: formazioni, diretta tv, streaming e dove vedere

Sabato 23 novembre alle ore 17:30, al Parc Olympique Lyonnais andrà in scena Lione-Nizza. Si preannuncia scoppientante questa gara che aprirà il sabato sportivo in Ligue 1.

Come arrivano entrambe le squadre

Il Lione si presenta in questo match casalingo con molta tensione addosso. I ragazzi di Rudi Garcia sono reduci della sconfitta subita contro l’Olympique Marsiglia secondo in classifica per 2-1. Questo ovviamente non dà morale positivo all’interno dello spogliatoio. Il Lione si trova in 14esima posizione con 16 punti dopo 13 giornate ed in assoluta emergenza di punti per allontanarsi dalla parte bassa e anche dalle inseguitrici: Amiens e Racing Strasburgo. L’attacco del Lione per espugnare la linea difensiva del Nizza sembra essere in buone mani; Moussa Dembelè giocherà sicuramente secondo le aspettative per cercare di allungare il passo anche per quanto riguarda la classifica marcatori. Il francese è al comando con 9 gol segnati in 13 giornate e vorrà sicuramente incrementare il suo bottino per diventare il capocannoniere, considerando che in seconda posizione si trova l’attaccante del Monao, Wissam Ben Yedder, anche lui con 9 gol nell’attivo.

Il Nizza è reduce da un pareggio casalingo contro il Bordeaux per 1-1.I ragazzi di Viera si trovano in 13esima posizione con 16 punti ottenuti in 13 giornate. Questo match fuori casa per i giocatori del Nizza si preannuncia importantissimo per evitare di essere scavalcati e per cercare un riaggancio alla zona europea. Squadra che sicuramente darà il tutto per tutto in una gara cosi delicata.

Lione-Nizza: probabili formazioni

Lione (4-2-3-1): Lopes; Dubois, Marcelo, Denayer, Mendy; Aouar, Ndombèlé; Traoré, Fekir, Depay; Dembélé.

Allenatore: Rudi Garcia.

Nizza (4-3-3): Benítez; Burner, Hérelle, Dante, Sarr; Cyprien, Tameze, Walter; Saint-Maximin, Maolida, Ganago.

Allenatore: Patrick Vieira.

Dove vedere Lione-Nizza in diretta tv e streaming

Il match Lione-Nizza sarà trasmesso in esclusiva DAZN.

