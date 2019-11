Prossimo turno Serie B 2019/2020: orari partite, calendario e diretta tv

Dopo la pausa nazionali, finalmente si ricomincia. Venerdi 22 novembre si riprende con la tredicesima giornata del girone di andata della Serie B 2019/20. A seguire ci saranno 5 match in programma per sabato 23 novembre, mentre domenica ci saranno 3 sfide e si chiuderà la giornata con il Monday Night che vede scontrarsi il Chievo contro l’Entella.

Serie B, 13° di andata: l’anticipo del venerdi

L’unica sfida in programma per venerdi è Pescara-Cremonese. Partita importante fra le due squadre dove ognuna ha un obiettivo differente. I padroni di casa con una vittoria possono ancora riagganciare il podio, mentre la Cremonese con un successo potrebbe compiere grandi passi in avanti. Calcio d’inizio fissato per le ore 21.

Sabato ricco di match

Il sabato per la Serie B rappresenta il vero giorno di calcio. Sono 5 le sfide che andranno in scena questo sabato. Alle ore 15 ci saranno 4 gare.

Pordenone-Perugia si preannuncia una sfida importante visto la posizione in classifica di entrambe le squadre. La Salernitana ospita invece la Juve Stabia, quest’ultima che fino ad adesso non sta brillando e infatti si ritrova a grattare il fondo della classifica. Il match considerato come “sfida salvezza” è quello invece fra Livorno-Trapani visto che entrambe le squadre si ritrovano alla ricerca disperata di punti. Altra partita importante che chiude la prima parte della domenica pomeridiana è quella fra Benevento-Crotone: considerando i pochi punti di distacco dal Benevento, il Crotone dovrà preparare una buona partita per evitare di far scappare i ragazzi di Inzaghi.

La sfida che chiude la domenica sportiva è quella fra Empoli-Venezia. Anche quest’ultima è una sfida importante dal momento che il Venezia si distacca solo da un punto dall’Empoli. Calcio d’inizio fissato per le ore 18.

Le gare della domenica

Sono solo 3 le partite in programma per la domenica di Serie B. Alle ore 15, 2 le gare previste.

Ascoli-Cosenza si mostra impegnativa per la squadra di Braglia: vista la situazione in classifica qualche punto farebbe comodo. L’altra gara delle 15 è Cittadella-Pisa. La squadra di Venturato non può compiere passi falsi trovandosi a quota 20 punti; e vista anche la posizione, una vittoria darebbe molto filo da torcere alle squadre nei primi posti in classifica.

La gara che chiude la domenica calcistica della Serie B è Spezia-Frosinone. Calcio d’inizio fissato per le ore 21 allo stadio Alberto Picco.

Monday Night della Serie B

L’ultimo match di questo turno di campionato sarà infine Chievo-Entella. Anche questa una partita interessante giacché sono pochi i punti che separano le due squadre. Allo Stadio Marcantonio Bentegodi il fischio d’inizio è per le 21.

Dove vedere il 13° turno di Serie B

Tutti i match della 13esima Serie B saranno trasmessi in esclusiva su DAZN.

