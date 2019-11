Manchester City-Chelsea: formazioni, diretta tv, streaming e dove vedere

Sabato 23 novembre all’Etihad Stadium andrà in scena la sfida fra Manchester City-Chelsea. Calcio d’inizio fissato per le ore 18:30. Partita interessante ai fini della classifica. Perdere questa gara per una delle due squadre, significherebbe interrompere l’inseguimento del Liverpool.

Come arrivano entrambe le squadre

Il Manchester City si trova in quarta posizione alle spalle di Chelsea e Leicester, entrambe a quota 26 punti ottenuti in 12 giornate. I ragazzi di Guardiola sono reduci dalla sconfitta nel campo del Liverpool finita 3-1 per la squadra di Klopp. I giocatori del City non si trovano al top della condizione e lo dimostrano anche le statistiche; per questo devono cercare di dare il massimo in questo match, in quanto un’altra sconfitta segnerebbe in negativo l’obbiettivo della prima posizione. L’attacco del City conterà sulla presenza in attacco del Kun Sergio Aguero. L’attaccante ha messo a segno 9 gol in 12 giornate e rincorre Tammy Abrham e Jamie Vardy in testa la classifica dei marcatori della Premier League.

Il Chelsea, invece, è assieme al Leicester una delle più grandi sorprese di quest’avvio di Premier Leauge. I giocatori allenati da Frank Lampard, grazie alla vittoria ottenuta in casa contro il Crystal Palace per 2-0 e al tonfo del Manchester City contro il Liverpool, si trovano in seconda posizione a pari punti col Leicester. I Blues, almeno sulla carta e considerando il periodo di forma attuale condito dalle 6 vittorie di fila, sembrano quindi essere i favoriti per strappare i 3 punti ai padroni di casa.

Manchester City-Chelsea: le probabili formazioni

Manchester City (4-3-3): Bravo; Walker, Stones, Fernandinho, Angelino; De Bruyne, Rodri, Silva; Mahrez, Aguero, Sterling.

Allenatore: Josep Guardiola.

Chelsea (4-2-3-1): Kepa; Azpilicueta, Zouma, Tomori, Emerson; Jorginho, Kanté; Willian, Mount, Pulisic; Abraham.

Allenatore: Frank Lampard.

Dove vedere Manchester City-Chelsea in diretta tv o streaming

Il match fra Manchester City-Chelsea sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport.

