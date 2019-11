Oltre la soglia: trama, cast e anticipazioni stasera 20 novembre 2019

Il mercoledì sera si apre all’insegna degli intricati casi da risolvere con Oltre la soglia. La nuova fiction Mediaset, in onda oggi 20 novembre 2019 alle 21.21 su Canale 5, approda al suo terzo appuntamento con ancora tanti misteri e inaspettate rivelazioni.

Torna quindi il medical drama che ha come protagonista la giovane e brillante Tosca Navarro, primario di una clinica psichiatrica sempre pronta a dare il massimo per aiutare i proprio pazienti. Ma cos’ha in serbo per noi Oltre la soglia?

Oltre la soglia: trama e anticipazioni stasera 20 novembre 2019

Nella nuova puntata di Oltre la soglia Tosca Navarro è alle prese con un difficile caso medico.Giunge in clinica Anna, giovane ragazza, che sostiene di essere in cura per una malattia psichiatrica. Tuttavia non sembrano esserci informazioni sul suo conto, nessuno ha denunciato la sua scomparsa e non c’è traccia della terapia che la paziente afferma di seguire. La dottoressa quindi inizia ad indagare sul passato della teenager così da poterla aiutare al meglio.

Le difficoltà per la protagonista di Oltre la soglia non finiscono qui. In ospedale arriva Tommaso, un ragazzo che ha comportamenti molto aggressivi nei confronti di tutti coloro che gli si avvicinano. A rendere ancora più tesa l’atmosfera si aggiunge il fatto che si rifiuta categoricamente di mangiare e urla contro gli infermieri e i medici del reparto. Tosca intuisce che molto probabilmente questi sono i sintomi di una patologia particolare ma quando un imprevisto mette a repentaglio la vita dell’adolescente, il medico comprende di non poter gestire da sola questo caso e contatta Piergiorgio Di Muro. Quest’ultimo è follemente innamorato della donna ed è disposto a fare qualsiasi cosa pur di conquistarla. Il procuratore però non è l’unico ad essere interessato alla Navarro, un altro uomo infatti sta cercando disperatamente la psichiatra.

Il cast della serie televisiva

In Oltre la soglia Gabriella Pession interpreta Tosca Navarro mentre Giorgio Marchesi è Piergiorgio Di Muro. Alessandro Tedeschi veste i panni di Francesco Negri, Paolo Briguglia quelli di Alessandro Agosti e Massimo De Lorenzo è Achille Loreto. Nina Torresi recita la parte di Barbara Cappello, Aurora Giovinazzo quella di Marica De Luca e Camilla Ferranti è Mirta Tonutti.

Hanno partecipato alla fiction anche Matteo Savino nel ruolo di Mario Conti, Nicolò Bertonelli in quello di Bruno Santini e Naya Manson che è Charu. Inoltre Ida Sansone è Maria Pulli, Arianna Becheroni interpreta Tosca a 15 anni e Ludovico Tersigni è Jacopo Colarusso. Fanno parte del cast di Oltre la soglia anche Sofia Iacuitto nei panni di Dora Toso, Martina Cerroni in quelli di Silvia Saccato e Michele Spadavecchia che è Roberto Baroni. Maria Mosca, Gabriele Fiore, Giacomo Colavito e Virginia Diop sono rispettivamente Anna Barberi, Tommaso Alessi, Diego Mariani e Adila Sanau. Giulia Salerno è Emma Costantini mentre Zoe Flora Brumoro e Lorenzo Vigevano sono Lea Villa e Valerio Austoni. Recitano nella serie televisiva anche Giulia Sangiorgi nella parte di Francesca Rinaldi, Riccardo Russo in quella di Antonio Greco e Alessandro Volpes che è Andrea Marino. Infine Luna Miriam Iansante ricopre il ruolo di Alice Fontana, Miriam Guaiana quello di Ricky Donati e Caterina Leopre è Beatrice De Mei.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it