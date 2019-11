Tiziano Ferro: nuovo album Spotify, attivata la campagna

Accetto Miracoli, il nuovo album di Tiziano Ferro, sarà disponibile su Spotify il 22 Novembre. In concomitanza con questo evento, la piattaforma streaming ha lanciato una campagna che vuole puntare i riflettori sui fan e farli sentire in più stretta relazione con i loro musicisti preferiti.

La campagna Accetto Miracoli

Ma in cosa consiste la campagna di Accetto Miracoli? Gli utenti di Spotify potranno pre-salvare l’album e inviare un messaggio a Tiziano Ferro. L’artista sceglierà personalmente i suoi preferiti e li condividerà con i fan tramite i social. Ma non solo i social sono coinvolti in questa iniziativa: ogni giorno, dal 18 al 22 Novembre, per ogni messaggio inviato si aggiungerà un pixel su un tabellone posto in Piazza Gae Aulenti a Milano. Sempre nello stesso periodo, alle Vele di Gae Aulenti si scopriranno, ogni giorno alle 17.00, alcune delle considerazioni dei fan rivolte a Tiziano Ferro. Ma anche questi potranno interagire tra loro, mettendo in comune i propri pensieri tramite #accettomiracoli.

Accetto Miracoli: una campagna dal respiro internazionale

Tiziano Ferro non è un artista la cui popolarità è confinata alla sola Italia: per questo il sito dedicato sarà trilingue (italiano, inglese e spagnolo). Infatti la fanbase dell’artista di Latina è ben solida anche all’estero, specialmente in Spagna e in America Latina. La campagna di Spotify sarà quindi un’occasione per incontrarsi e scambiare opinioni e concetti. C’è quindi una grande platea a cui rivolgersi per aggiungere i pixel, che tutti insieme formeranno un’immagine del cantante che sarà il risultato dell’interazione con i fan.

Tiziano Ferro anche a Sanremo?

Non finiscono qui le buone notizie per i fan di Tiziano Ferro: da più parti si vocifera che potrebbe partecipare al prossimo Festival di Sanremo, condotto da Amadeus. Da parte sua, il cantante ha affermato che sarebbe felice di prendere parte alla kermesse in programma nel 2020 e giunta ala 70a edizione, ma che non è stato ancora stabilito nulla. I fan dovranno aspettare le comunicazioni ufficiali di Amadeus per sapere se potranno seguire in TV il loro cantante preferito.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it