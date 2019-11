Sampdoria-Udinese: formazioni, diretta tv, streaming e dove vedere



Domenica 24 novembre alle 18:00, si giocherà a Marassi Sampdoria-Udinese, match valido per la tredicesima giornata di Serie A.

La cura Ranieri funziona

Con l’arrivo di Claudio Ranieri, la Sampdoria sta ottenendo buoni risultati che portino la squadra all’obiettivo prefissato, la salvezza. Da quando ha esordito proprio contro la sua Roma, l’allenatore blucerchiato in 5 partite ha ottenuto 6 punti, curando in particolar modo la fase difensiva subendo solo 3 gol e mantenendo la porta la porta inviolata contro Roma e Atalanta.



Nel match prima della sosta della nazionali ha affrontato proprio la Dea di Giampiero Gasperini tenendola a bada. Uno 0-0 simbolo della tattica difensiva adottata dalla Sampdoria che è riuscita ad azzerare il miglior attacco d’Italia. Dopo tre risultati positivi di fila, contro l’Udinese i doriani vogliono proseguire la loro striscia d’imbattibilità. La vittoria della Samp è quotata dai bookmakers a 2,20.

Gotti, impatto positivo sulla panchina friulana

Anche l’Udinese con il cambio dell’allenatore sta ottenendo i risultati desiderati. Non si sa ancora se Luca Gotti accetterà di continuare ad allenare la panchina bianconera fino al termine della stagione, ma nel caso in cui i risultati dovessero continuare ad arrivare, il presidente Pozzo dovrà convincerlo a restare.



Da quando è arrivato, Gotti ha conquistato 4 punti in 2 gare che portano l’Udinese al dodicesimo posto in classifica con 14 punti. L’ultima partita contro la Spal è terminata a reti inviolate, con i friulani salvati da Musso, che all’ultimo minuto di recupero ha parato il suo primo rigore in Serie A. La vittoria dell’Udinese è quotata a 3,10, mentre il pareggio a 3,50.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Udinese

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Ferrari, Murru; Depaoli, Ekdal, Vieira, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella



Allenatore: Ranieri



UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, Jajalo, Mandragora, De Paul, Sema; Nestorovski, Okaka.



Allenatore: Gotti

Dove vedere Sampdoria-Udinese in diretta tv e streaming

Il match potrà essere visto in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

