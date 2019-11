Lecce-Cagliari: formazioni, diretta tv, streaming e dove vedere



Il posticipo domenicale Lecce-Cagliari si disputerà il 24 novembre alle 21:00, allo stadio Via del Mare di Lecce e sarà valido per la tredicesima giornata di Serie A.

Il Lecce affronta un Cagliari inferocito

Il Lecce si trova al sedicesimo posto ed è momentaneamente fuori dalla zona retrocessione. Dopo la caduta a Roma contro la Lazio, ai ragazzi di Liverani servirà una prestazione sontuosa contro la squadra rossoblu.



Proprio contro i capitolini, la squadra salentina ha disputato in fase di costruzione del gioco una delle migliori gare della stagione, ma d’altro canto ha peccato molto in fase difensiva, con i biancocelesti straripanti e senza pietà. Domenica al Via del Mare contro il Cagliari bisognerà trovare l’equilibrio giusto tra i reparti per riuscire ad ottenere un risultato positivo. La vittoria del Lecce è quotata dai bookmakers a 3,20, mentre il pareggio a 3,25.

Il Cagliari sogna l’Europa

I tifosi sono al settimo cielo, il Cagliari è quarto in classifica in piena zona Champions League. Dopo le due sconfitte maturate nelle prime due uscite, la squadra di Maran ha ottenuto 10 risultati positivi, tra cui ben 7 vittorie, mostrando una qualità di gioco sbalorditiva.



Con il ritrovato Nainggolan il sodalizio isolano sembra aver trovato la quadra perfetta che fa andare il marchingegno con i giri giusti. Nell’ultimo match contro la Fiorentina il belga ha disputato una partita fuori dal comune, totalizzando 1 gol e 3 assist. La partita è finita 5-2 e i rossoblu, curiosamente, hanno segnato con tutti i reparti di gioco: Pisacane (difesa), Nainggolan e Rog (Centrocampo), Joao Pedro e Simeone (attacco).



Nel posticipo di domenica affronteranno un Lecce che è in grado di mettere in difficoltà chiunque, essendo anche una delle poche squadre ad aver ottenuto punti contro la Juventus. La sfida quindi potrebbe essere insidiosa. La vittoria del Cagliari è quotata a 2,25.

Le probabili formazioni di Lecce-Cagliari

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Babacar, Lapadula.



Allenatore: Liverani.



CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Lykogiannis; Ionita, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.



Allenatore: Maran.

Dove vedere Lecce-Cagliari in diretta tv e streaming

Il match potrà essere visto in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

