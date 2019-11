SPAL-Genoa: formazioni, diretta tv, streaming e dove vedere



Lunedì 25 novembre alle 21:00, si giocherà al Paolo Mazza Spal-Genoa, match valido per la tredicesima giornata di Serie A.

Spal in netta difficoltà

Dopo dodici giornate, la Spal ha il peggiore attacco della Serie A con soli 7 gol segnati. L’attaccante principe Andrea Petagna non sembra essere più quello dell’anno scorso, dimostratosi pronto in qualsiasi occasione e cinico. L’attaccante dei biancazzurri ha siglato solo 3 reti fino ad ora. Aggiungiamo anche che nell’ultimo incontro ha fallito un rigore decisivo nel recupero finale. A questi ragazzi sembra mancare il mordente, chi la butti dentro e si prenda in mano squadra, manca appunto il Petagna dello scorso anno e magari il presidente Mattioli sta già pensando a qualche rinforzo per il mercato di riparazione.



Contro il Genoa, Semplici ritrova l’esterno Di Francesco, giocatore che potrebbe finalmente dare qualche soluzione in più in fase offensiva e magari mettere le punte più a loro agio sotto porta. La vittoria della Spal è quotata a 2,50, mentre il pareggio a 3,10.

Dopo Napoli i genoani credono nella salvezza

Appena dentro la zona retrocessione, il Genoa allenato da Thiago Motta ha trovato un po’ di fiducia nei propri mezzi dopo il pareggio ottenuto contro il Napoli. Sarà uno scontro salvezza a tutti gli effetti, Spal a 8 punti e Genoa a 9, con entrambe vogliose di uscire dalla zona retrocessione; si prevede un match senza esclusione di colpi. La vittoria del Genoa è quotata dai bookmakers a 2,90.

Le probabili formazioni di Spal-Genoa

SPAL (3-5-2): Berisha; Igor, Vicari, Felipe; Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari.



Allenatore: Semplici



GENOA (4-2-3-1): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen; Schone, Cassata; Pandev, Lerager, Agudelo; Pinamonti.



Allenatore: Thiago Motta

Dove vedere Spal-Genoa in diretta tv e streaming

Il match sarà visibile in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

