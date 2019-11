Verona-Fiorentina: formazioni, diretta tv, streaming e dove vedere

Domenica 24 novembre si giocherà Verona-Fiorentina. Allo stadio Marcantonio Bentegodi, il calcio d’inizio è fissato alle ore 15 per questa partita della 13esima giornata di Serie A.

Come arrivano le due squadre

Il Verona può ancora dimostrare tanto. I veneti si trovano in decima posizione con 15 punti, ottenuti in queste prime dodici uscite e sono a un solo punto di svantaggio dai viola. Reduci dalla sconfitta di San Siro contro l’Inter per 2-1, i ragazzi di Jurić possono subito rimettersi in carreggiata e ottenere dei punti importanti. Il primo obiettivo per i giocatori degli scaligeri, per confermare tutto ciò che hanno fatto finora, sarà quello di puntare alla vittoria, in modo da riuscire a sorpassare appunto i loro avversari di giornata e volare nella zona più alta della classifica. Tuttavia sarà difficile per i veneti ottenere un successo contro una squadra di valore come quella toscana.

La Fiorentina si trova in nona posizione con 16 punti ottenuti in dodici partite. I viola un po’ sottotono e dovranno cercare di riprendersi fin da questa seconda trasferta consecutiva. I viola sono reduci della batosta arrivata alla Sardegna Arena contro il Cagliari di Maran, complice un 5-2 molto pesante subito. I ragazzi di Montella vogliono rimanere nella parte alta di classifica nella quale si lotta per un posto in Europa e sicuramente daranno il tutto e per tutto per rimediare dopo la disfatta subita ormai due settimane fa.

Le probabili formazioni di Verona-Fiorentina

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre, Zaccagni; Salcedo.

Allenatore: Ivan Jurić

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Badelj, Zurkowski, Dalbert; Ribery, Chiesa.

Allenatore: Vincenzo Montella

Dove vedere Verona-Fiorentina in diretta tv o streaming

La partita sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su DAZN.

