Atalanta-Juventus: formazioni, diretta tv e dove vedere

La partita Atalanta-Juventus è il primo anticipo della 13esima giornata di Serie A: si disputerà allo Gewiss Stadium, con fischio d’inizio alle ore 15.00 di sabato 23 novembre.

Super big match a Bergamo. L’Atalanta, che ormai è tutto fuorché una sorpresa, proverà a fermare l’inarrestabile (fin qui) Juventus, che in 12 partite giocate ha collezionato la bellezza di 10 vittorie e soltanto 2 pareggi, contro Lecce e Fiorentina. Un confronto che potrebbe dire molto sugli equilibri della corsa scudetto e di quella per la Champions League, ormai obiettivo dichiarato della Dea.

Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus

Gasperini dovrà inventarsi qualcosa: i problemi maggiori sono in attacco, dove alle squalifiche di Malinovskyi e Ilicic si aggiungono i problemi dei due colombiani Muriel e Zapata. Il primo è stato risparmiato nell’ultima amichevole con la sua nazionale per via di un problema fisico, ma dovrebbe recuperare, mentre il secondo è ancora in fase di riabilitazione a seguito della lesione muscolare pattuita nelle scorse settimane e non può garantire i novanta minuti. Unico ballottaggio è quello fra Djimsiti e Masiello con il primo favorito per completare il terzetto difensivo con Toloi e Palomino.

Qualche problema in più per Sarri, che dovrà certamente fare a meno di due titolarissimi come Alex Sandro e Matuidi, al loro posto dentro De Sciglio e Rabiot. Il dubbio maggiore riguarda Pjanic: uscito per un affaticamento muscolare durante il match tra Bosnia e Italia, il centrocampista sarà in dubbio fino all’ultimo momento. In caso di suo forfait pronto Bentancur in cabina di regia. Sulla trequarti solito ballottaggio fra Ramsey e Bernardeschi, col secondo in netto vantaggio. Davanti intoccabile CR7, che farà coppia con uno tra Dybala (più probabile) e Higuain. Occhio anche a Douglas Costa, il quale potrebbe essere la sorpresa di giornata.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Pasalic, Gomez; Muriel.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match tra Atalanta e Juventus sarà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A (canale 202) e in streaming per gli abbonati attraverso i servizi SkyGo e Now TV.

