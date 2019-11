Subsonica: nuovo album in uscita a novembre. Titoli e canzoni

Nuovo disco per i Subsonica: a un anno di distanza da 8, è in uscita il 22 Novembre il nono album. Il titolo, Microchip Temporale, non può non rimandare all’album del 1999 Microchip Emozionale e rappresenta un riadattamento di questo disco, compiuto grazie a quattordici ospiti che, anagraficamente, sono molto vicini ai Subsonica di quel periodo.

Microchip Temporale: molto più di un tributo

Sono i Subsonica a spiegare come si è giunti a questo lavoro: sono state “Le testimonianze di musicisti più giovani, che ci raccontano di quanto alcuni nostri concerti o album, come Microchip Emozionale, siano stati, in alcune fasi della loro vita, importanti” a essere la molla che ha fatto scattare tutto il progetto. Molto più di un album di tributo a una band storica, quindi: la volontà è mostrare come le canzoni di Microchip Emozionale abbiano retto l’urto del tempo.

Gli ospiti in alcuni casi si sono limitati a riarrangiare in stile live i brani originali dei Subsonica, in altri li hanno arrangiati in chiave attuali per renderli più rispondenti alle tendenze musicali di oggi, in altri ancora hanno stravolto i pezzi, rielaborandoli completamente.

I due singoli di Microchip Temporale

Sul primo singolo, Aurora Sogna, sono intervenuti Coma_Cose e Mamakass, che hanno inciso su uno dei brani più amati dai fan dei Subsonica. L’elemento più evidente è dato dalla voce di Francesca Mesiano, aka California, dei Coma_Cose, che associa a questa traccia un accento femminile. Il secondo singolo, Il Mio DJ vede la feature di Achille Lauro, che attualizza il brano dance originale, conferendogli un taglio molto moderno e contemporaneo. Nella realizzazione è stato coinvolto anche Pierfunk, bassista originale dei Subsonica.

L’artwork e il nuovo tour dei Subsonica

Un ritorno anche sulla copertina del disco: si rivede infatti Midori Takeno, che, facendo la sua ricomparsa ancora armata di pistola, sottolinea l’indissolubile nesso che lega i Subsonica del 2019 a quelli del 1999.

Il tour, che si svolgerà in alcuni tra i più affermati club italiani, inizierà il 5 Marzo a Padova e culminerà nell’evento live all’Alcatraz di Milano. Ecco di seguito tutte le date:

05/03/2020 – Padova, Hall

06/03/2020 – Nonantola, Vox

07/03/2020 – Trezzo sull’Adda, Live Club

11/03/2020 – Perugia, Afterlife

12/03/2020 – Firenze, Tuscany Hall

14/03/2020 – Torino, Teatro della Concordia di Venaria Reale

19/03/2020 – Napoli, Common Ground

20/03/2020 – Teramo, Pin Up

21/03/2020 – Bari, Demodé Club di Modugno

25/03/2020 – Roma, Atlantico

28/03/2020 – Pordenone, Fiera (Padiglione 5)

03/04/2020 – Senigallia, Mamamia

08/04/2020 – Milano, Alcatraz

Di rilievo la data di Torino, città dalla quale i Subsonica provengono.

