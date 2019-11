Harry Styles: nuovo album, titoli canzoni e tracklist

Harry Styles e il suo nuovo album Fine Line, che segue l’omonimo esordio del 2017 e che sarà in vendita dal 13 Dicembre, era già stato oggetto di un articolo. Ora possiamo svelare anche la tracklist del nuovo album dell’ex cantante degli One Direction.

Le canzoni svelate con un post sull’ Instagram di Harry Styles

Il 20 Novembre, con un post sul suo account Instagram, Harry Styles ha reso nota la lista di canzoni di Fine Line, di cui erano stati pubblicati Lights Up e Watermelon Sugar. L’album è composto da 12 tracks: si apre con Golden, Watermelon Sugar, Adore You e Lights Up; si prosegue con Cherry, Falling, To Be So Lonely e She. La terza parte di Fine Line è composta da Sunflower,Vol.6, poi Canyon Moon e Treat People With Kindness. Alla title-track, Fine Line, il compito di chiudere il disco.

Una presentazione in grande stile

Nonostante sia solo venticinquenne, Harry Styles ha già conosciuto il successo mondiale grazie agli One Direction, gruppo – ora ufficialmente in pausa – di cui è stato il cantante. Per la presentazione del 13 Dicembre (giorno che, come qualcuno ha fatto notare, è il compleanno di Taylor Swift, con la quale ha avuto una storia nel 2012), ha fatto le cose in grande, programmando l’Harry Styles – Fine Line Live At The Forum – One Night Only, una serata-evento fatta su misura per Fine Line, che avrà luogo a Los Angeles.

L’artwork del disco, ad opera del fotografo Tim Walker, ha già suscitato discussioni tra i fan per via della mano avvolta in un guanto nero che appare in basso nella copertina. I supporter si sono scatenati per trovarne il significato nascosto. A proposito di fan, quelli italiani dovranno pazientare fino a Maggio per poterlo vedere: il 15 sarà infatti impegnato in concerto a Torino e il 16 a Bologna.

