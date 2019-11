Torino-Inter: formazioni, diretta tv, streaming e dove vedere

Torino-Inter è il terzo anticipo della 13esima giornata di Serie A. Il match si disputerà allo Stadio Olimpico – Grande Torino alle ore 20.45 di sabato 23 novembre.

Per motivi diversi, entrambe le squadre non possono permettersi un passo falso. Il Torino è reduce dalla vittoria contro il Brescia ma prima aveva passato due mesi infernali senza vincere nemmeno una partita; l’Inter non ha altre alternative se non portare a casa i tre punti per rimanere in scia alla Juventus con le unghie e con i denti. I match dopo le soste per le nazionali, si sa, riservano sempre grandi sorprese: riuscirà Mazzarri a fare l’ennesimo scherzetto alla sua ex squadra?

Le probabili formazioni di Torino-Inter

Le buone notizie si mischiano con le cattive. Walter Mazzarri recupera al 100% Baselli, fermatosi prima della sosta per una contusione al ginocchio, ma perde in una sola botta sia Laxalt che Lyanco. Entrambi staranno fuori per più di un mese. Pochi ballottaggi nel Torino con Ola Aina leggermente favorito su De Silvestri sulla destra, Izzo, N’Koulou e Bremer saranno i tre difensori centrali. In attacco Verdi dovrebbe spuntarla ancora una volta su Berenguer, nonostante la doppietta rifilata dallo spagnolo al Brescia nello scorso turno.

Qualche problema in più per Antonio Conte, che non potrà contare su Asamoah, Sensi, Gagliardini, Politano e ovviamente Sanchez. In difesa preoccupano le condizioni di De Vrij, che potrebbe lasciare il posto a Bastoni. Centrocampo obbligato con Vecino e Barella ai lati di Brozovic. Attacco pesante con Lautaro Martinez e Lukaku costretti agli straordinari: sono gli unici attaccanti disponibili insieme al giovanissimo Esposito.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; Aina, Baselli, Rincon, Meité, Ansaldi; Verdi, Belotti.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij/Bastoni, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro, Lukaku.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match Torino-Inter sarà trasmesso in diretta ed esclusiva su DAZN.

