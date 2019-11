Bologna-Parma: diretta TV, streaming e formazioni

Sfida appetitosa all’ora di pranzo per la tredicesima giornata di Serie A. Domenica 24 novembre, alle ore 12:30, si gioca Bologna-Parma. Ad ospitare l’incontro sarà lo stadio Dall’Ara di Bologna.

I padroni di casa sono in deciso calo dopo un avvio di stagione incoraggiante: per i felsinei sono infatti arrivate tre sconfitte consecutive negli ultimi tre turni. Il Parma invece sta disputando un ottimo campionato e occupa attualmente l’ottava posizione in classifica con 17 punti conquistati.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Come di consueto per gli anticipi domenicali delle ore 12:30, la sfida Bologna-Parma sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su DAZN. Gli abbonati Sky potranno seguire la diretta del match su DAZN 1 (canale 209 del satellite).

Le probabili formazioni di Bologna-Parma

Il Bologna deve rinunciare a Danilo e Bani, entrambi squalificati. La nuova coppia di difensori centrali sarà dunque composta da Denswil e Tomiyasu, quest’ultimo recuperato in extremis. In dubbio anche Soriano, alle prese con una lieve contusione alla gamba. Se non dovesse farcela, è pronto Svanberg. Palacio sarà ancora titolare in avanti viste le assenze di Destro e Santander, entrambi fuori per infortunio.

In vista di Bologna-Parma, il tecnico dei ducali Roberto D’Aversa non avrà a propria disposizione lo squalificato Hernani, al suo posto occasione dal primo minuto per Barillà. In difesa rientrerà Bruno Alves, panchina per Dermaku. Tanti gli indisponibili in attacco: ai già noti Inglese e Karamoh si è aggiunto anche Cornelius, tornato acciaccato dall’impegno della sua Danimarca contro l’Irlanda. Gervinho dovrebbe andare quindi a ricoprire il ruolo di falso nueve nel 4-3-3, affiancato da Kulusevski e Sprocati.

Ecco le probabili formazioni di Bologna-Parma:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Denswil, Krejci; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All: Mihajlovic.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Gervinho, Sprocati. All: D’Aversa.

