Sin City: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

La casa di produzione Legendary Division ha preso contatti con Frank Miller nell’intenzione di sviluppare un riadattamento televisivo del fumetto Sin City. La notizia ufficiale arriva il 15 novembre dal sito Hollywood Reporter. Il progetto andrà a buon fine esclusivamente se Legendary troverà in tempi brevi una piattaforma streaming o canale televisivo che accetti di distribuire il prodotto. Qualora si trovasse un output per lo show, Legendary ne garantisce la produzione di una stagione. Considerando, tuttavia, che Sin City non sarebbe il primo fumetto nell’ultimo periodo a vedere un format televisivo, è probabile che l’obbiettivo vada in porto presto. Non appena ci saranno conferme ufficiali al riguardo, vi aggiorneremo. Quello che per il momento è certo è che Robert Rodriguez, regista del primo film, è in procinto di firmare un accordo in cui figurerà come produttore esecutivo della serie; Stephen L’Heureux e Silenn Thomas saranno accanto a Rodriguez in qualità di co-showrunner; nel frattempo, la produzione è in cerca di uno sceneggiatore che possa prestare la sua penna nella stesura dello show; inoltre è anche in cantiere una serie d’animazione prequel della storia raccontata nel fumetto. Dal momento che il progetto è ancora agli albori, non ci sono informazioni per quanto riguarda l’eventuale cast dello show.

Cerchiamo di scoprire qualche dettaglio in più sulla possibile trama di Sin City, la serie tv.

Sin City: la trama

Per scoprire di cosa parlerà la nuova serie tv su Sin City, possiamo prendere spunto dal film omonimo del 2005. Ci troviamo in una città oscura, in cui la notte fa da padrona e non tramonta mai: alcuni individui hanno fatto del buio la loro casa; ciascuno di loro danza con il proprio demone. Cattivi, ma allo stesso tempo complessi: Marv è un uomo dalla grossa stazza che prova un’immensa compassione per la sofferenza altrui; Kevin è un ragazzo sensibile che trova l’equilibrio uccidendo il prossimo; Gail, regina delle prostitute della città, è innamorata di Dwight, uno spietato assassino dalla bellezza di un dannato. Tutti loro cercano qualcosa che dia senso alla propria esistenza.

