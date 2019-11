Sassuolo-Lazio: diretta TV, streaming e formazioni

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia va in scena Sassuolo-Lazio, match valido per la tredicesima giornata di Serie A. L’incontro si disputerà domenica 24 novembre, con calcio d’inizio previsto per le ore 15:00.

Il Sassuolo viene dalla bella vittoria interna contro il Bologna e si trova in tredicesima posizione con però una partita da recuperare, quella contro il Brescia. La Lazio ha scalato la classifica fino alla terza piazza e si gode un Ciro Immobile in grandissima forma.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Sassuolo-Lazio sarà visibile in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now TV.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Lazio

L’allenatore dei neroverdi Roberto De Zerbi, potrebbe cambiare davvero poco rispetto all’undici iniziale che ha superato il Bologna. La probabile unica modifica dello schieramento riguarderà l’attacco, reparto in cui non sarà disponibile Berardi a causa di una lesione muscolare alla coscia sinistra. Il rientro dell’ala è previsto per l’inizio di dicembre e intanto al suo posto dovrebbe giocare uno tra Defrel e Duncan. Nel caso in cui la scelta ricada sul centrocampista ghanese, sarà Djuricic ad avanzare sulla linea degli attaccanti.

Questo sarà un importante test per gli uomini di Simone Inzaghi, chiamati a dare continuità alle ottime prestazioni offerte fin qui in campionato. Il modulo dovrebbe essere il tradizionale 3-5-2. Radu potrebbe partire dal primo minuto una volta smaltiti problemi fisici, ballottaggio sempre nella retroguardia tra Luiz Felipe e Patric, con le quotazioni dello spagnolo in rialzo. Sule fasce agiranno ancora Lazzari e Lulic, davanti sarà l’argentino Correa, come di consueto, a supportare Immobile.

Queste dunque le probabili formazioni di Sassuolo-Lazio:

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang, Djuricic; Defrel, Caputo, Boga. All: De Zerbi.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. All: Inzaghi.

