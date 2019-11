Roma-Brescia: diretta TV, streaming e probabili formazioni

La tredicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 si appresta a vivere Roma-Brescia. Sarà lo Stadio Olimpico di Roma ad ospitare il match in programma domenica 24 novembre, con fischio d’inizio alle ore 15:00.

La Roma è in cerca di riscatto dopo il tonfo in casa del Parma che ha un po’ frenato l’entusiasmo, per tutta una serie di prestazioni davvero convincenti. Il Brescia invece deve recuperare una partita – quella della settima giornata contro il Sassuolo – e attualmente è fanalino di coda del campionato, con appena 7 punti a referto.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

L’incontro Roma-Brescia si potrà vedere in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

Le probabili formazioni di Roma-Brescia

Buone notizie in casa giallorossa. In vista del prossimo match, mister Fonseca recupera Spinazzola, che ha sfruttato la sosta delle nazionali per rimettersi dai problemi fisici accusati contro il Parma. Dovrebbe esserci ancora Mancini in mediana al fianco di Veretout, anche se prende corpo l’opzione Diawara dal 1′. A rischio panchina Kluivert, pronto Ünder a prendere il suo posto.

Il debutto di Fabio Grosso sulla panchina del Brescia non è stato di certo fortunato: i lombardi hanno infatti subito un pesante 0-4 contro il Torino nell’ultima giornata di campionato. Per la sfida dell’Olimpico, il tecnico bresciano non potrà contare su Mateju, uscito anzitempo dal campo per doppia ammonizione proprio contro i granata. Sulla fascia sinistra dovrebbe vedersi dunque Martella. Balotelli sarà la punta centrale, al suo fianco Spalek e Ayé, quest’ultimo in vantaggio su Donnarumma.

Riportiamo di seguito le probabili formazioni di Roma-Brescia:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Fazio, Kolarov; Veretout, Mancini; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko. All: Fonseca.

Brescia (4-3-3): Joronen; Sabelli, Magnani, Cistana, Martella; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek, Balotelli, Ayé. All: Grosso.

