Dove vedere Milan-Napoli in diretta streaming o in tv. Le formazioni

Sabato 23 novembre 2019 alle ore 18:00, le porte di San Siro si apriranno per consentire di assistere allo spettacolo offerto da Milan-Napoli, secondo anticipo del sabato sportivo di A, valido per la tredicesima giornata del girone di andata della Serie A 2019/20.

Milan-Napoli, come arrivano le due squadre

Milan-Napoli, a differenza di quanto sia logico e presumibile pensare, anche e soprattutto in virtù della storia e del valore dei due club, in questo primo scorcio di stagione 2019/20 vedrà contrapporre due organici che non stanno certamente vivendo una situazione idilliaca.

Il Milan, infatti, nonostante il cambio tecnico in panchina e il conseguente arrivo di Pioli, fatica ancora a carburare, vittima anche il momento estremamente negativo di due dei giocatori su cui si ponevano maggiori responsabilità e sicurezze, Krzysztof Piątek e Suso; e se con Giampaolo la media punti per gara era pari a 1,28, con lo sbarco del tecnico parmense tale statistica è addirittura peggiorata: in virtù dei 4 punti ottenuti (1-0 casalingo con la Spal e 2-2 sempre casalingo col Lecce) nei 5 match successivi, la gestione Pioli “vanta” una media punti per gara di 0,80, certamente non da team di media-alta classifica qual è.

Le sconfitte sono invece arrivate nel match casalingo con la Lazio e con le due trasferte di Roma e Torino (Juventus); sommando i punti ottenuti dalle due gestioni, il diavolo si trova dunque a occupare la 14a posizione, a soli quattro punti sulla zona rossa. Se è pur vero che le statistiche lasciano quasi sempre il tempo che trovano, Pioli e squadra devono comunque attenzionare con cura l’evolversi della situazione, in quanto – con gennaio alla porte – non è da escludere, in caso di ulteriori risultati poco convincenti, altri eventuali scossoni per allenatore e giocatori.

Un momento altrettanto delicato se non maggiore anche alla luce delle grandi aspettative che erano state riposte a inizio stagione sul campionato, è quello che sta vivendo il Napoli dell’ex Carlo Ancelotti. “Momento no” che è stato alimentato soprattutto dai fatti extra campo, che svariano tra dichiarazioni di ADL e questioneritiro su tutte. I partenopei coi 19 punti conquistati nelle prime 12 gare, ottengono una media punti per gara poco superiore all‘1,5 (1,58), che gli permette di occupare soltanto la 7a piazza e di vedere rimandata la corsa Scudetto alla prossima stagione, dati i 13 e i 12 punti che la separano rispettivamente da Juventus e Inter. Sono soltanto tre i punti guadagnati nelle ultime quattro: troppo poco, per chi come il popolo napoletano, sperava in qualcosa di più.

Le probabili formazioni della gara

Il Milan si presenterà al verde di San Siro col 4-3-3 visto nelle ultime uscite. Con le squalifiche di Calhanoglu e Bennacer, Rebic e Biglia hanno alte probabilità di partire dal 1′. Ballottaggio aperto, invece, per l’out di destra, fra Conti e Calabria, e al centro della difesa, fra Duarte e Musacchio. In avanti, confermati Suso e Piątek.

Ancelotti, nonostante nella sua mente baleni l’idea di passare a un possibile 4-3-3, dovrebbe confermare nuovamente il 4-4-2 finora visto in queste prime giornate. Di Lorenzo e Mario Rui gli esterni bassi, davanti spazio a Lozano e a Mertens. Chiavi del centrocampo affidate al solito Ruiz.

Ecco le probabili formazioni di Milan-Napoli:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandèz; Paquetà, Biglia, Krunic; Suso, Piątek, Leao

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Ruiz, Zielinski, Insigne; Lozano, Mertens

Dove vedere Milan-Napoli in diretta tv e streaming

Il match sarà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

