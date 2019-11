Chievo-Virtus Entella: diretta tv, streaming e dove vedere

Chievo–Virtus Entella è l’ultimo dei posticipi validi per la tredicesima giornata del campionato di Serie B 2019/20. La gara avrà luogo lunedì 25 novembre 2019 presso lo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Il fischio d’inizio della gara è fissato per le ore 21.

Chievo-Virtus Entella, come arrivano le squadre

Questo match non si presenta certamente come quello di cartello della giornata, ma riesce tuttavia a mantenere un certo fascino, anche in qualità dell’importanza che la gara può rivestire sulla zona play-off del campionato cadetto: Chievo Verona e Virtus Entella, sebbene siano ben 6 le posizioni a dividerle sono distaccate da soli due punti, con il Chievo a 18 e l’Entella a 16, distanza potenzialmente assottigliabile questo lunedì.

Il Chievo di mister Michele Marcolini non arriva alla gara con un momento di stagione particolarmente favorevole: una sconfitta, due pari e due vittorie nelle ultime cinque uscite, un +8 complessivo in classifica che si è andato a sommare ai 10 punti ottenuti nelle prime 7 giornate, non proprio un rendimento ottimo per chi ambisce alla promozione. I tifosi gialloblu, nonostante questo avvio un po’ deludente, possono comunque contare sul fattore casa, luogo in cui il Chievo di Campedelli risulta ancora essere imbattuto (due vittorie e tre pareggi).

Dall’altra parte, la Virtus Entella di mister Boscaglia – alla luce di quelle che potevano essere le ambizioni di una squadra neopromossa – sta disputando un torneo abbastanza buono: 16 punti in 12 partite, 11 i gol fatti e 13 quelli subiti. Bisogna tuttavia sottolineare come, 10 dei 16 punti finora acquisiti, siano stati ottenuti nelle prime quattro giornate e come – di conseguenza – siano stati solo 6 i punti acciuffati nelle ultime 8.

L’ultimo incontro fra queste due formazioni, tenutosi il 18 agosto 2016, si concluse per 3-0 in favore dei veronesi.

Come doverosa postilla, è opportuno ricordare come il Chievo e dunque la persona del presidente Campedelli – così come esposto sulla pagina Instagram del club – abbia deciso di devolvere al comune di Venezia, in luogo dei drammatici fatti accaduti, sia gli incassi della gara con l’Entella, sia i ricavati dalle vendite delle maglie dei calciatori.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Chievo-Virtus Entella potrà essere vista in diretta ed esclusiva su DAZN.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it