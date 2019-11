Jake Gyllenhaal: chi è, carriera e biografia dell’attore/strong>

Figlio di un regista e di una sceneggiatrice, il destino di Jake Gyllenhaal non poteva che essere segnato. Ma una spinta dall’interno non basta, l’attore si è mostrato talentuoso e determinato a far ricredere chiunque lo giudicasse come raccomandato, tanto da essersi anche meritato una candidatura agli Oscar ed una ai Golden Globe.

LEGGI ANCHE: Jennifer Garner: chi è, carriera e biografia dell’artista. La filmografia

Biografia e carriera di Jake Gyllenhaal

Jake Gyllenhaal nasce a Los Angeles a dicembre del 1980, in una famiglia già ben avviata nel mondo del cinema. Il padre è infatti il regista svedese Stephen Gyllenhaal, mentre la madre, Naomi Foner, è un’importante sceneggiatrice hollywoodiana. Naturalmente anche la sorella non poteva essere da meno – più grande di lui di tre anni – Maggie Gyllenhaal è una famosissima attrice americana.

La carriera cinematografica di Jake comincia all’età di 11 anni: il ragazzo mostrò di possedere un grande talento durante la registrazione del film Scappò dalla città – la vita, l’amore e le vacche. Iniziò poi a recitare nelle pellicole che il padre dirigeva, alcune recitate anche al fianco della sorella, tra cui ricordiamo Una donna pericolosa – un film interamente a produzione familiare (la madre ne era infatti sceneggiatrice).

Jake Gyllenhaal si diplomò, ma decise poi di non proseguire la carriera da studente per dedicarsi completamente a quella da attore. Egli infatti amava il suo lavoro e non si sentì mai obbligato a fare questo mestiere per via della condizione familiare. Nel 1999 – all’età di 19 anni – Jake diventa una star grazie al suo contributo al film Donnie Darko, di cui ne fu il protagonista. Da quel momento la sua carriera sarà un continuo crescendo e collaborerà dapprima con Jared Leto e poi con Jennifer Aniston in The Good Girl.

Jake Gyllenhaal ottenne una candidatura all‘Oscar quando uscì nelle sale il film I segreti di Brokeback Mountain (di cui il pubblico si innamorò) e successivamente una ai Golden Globe come miglior attore non protagonista. Insomma, sicuramente ha dimostrato al grande pubblico che il suo talento è sincero e di non essere semplicemente il figlio di Stephen Gyllenhaal. Attualmente l’attore si tiene impegnato con produzioni teatrali e recita nei monologhi Life e Sea Wall, ruoli che porta avanti con grande amore e passione.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it