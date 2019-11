Jennifer Garner: chi è, carriera e biografia dell’attrice. La filmografia

La carriera e biografia dell’attrice e produttrice statunitense Jennifer Garner, ex-moglie di Ben Affleck e diventata famosa con la serie Alias nel ruolo della spia della CIA Sydney Bristow.

LEGGI ANCHE: Subsonica: nuovo album in uscita a novembre. Titoli e canzoni

Jennifer Garner: Biografia e Carriera

Jennifer Garner nasce il 17 Aprile del 1972 a Houston in Texas, ma ha trascorso la sua infanzia a Charleston, nel West Virginia. Dopo il diploma alla George Washington High School intraprende gli studi alla Facoltà di chimica della Denison University, ma dopo pochi anni decide di dedicare tutte le proprie attenzioni al palcoscenico.

La Garner esordisce nel mondo del cinema nel 1997 con un piccolo ruolo in Harry a pezzi, regia di Woody Allen. Nel 2001 ottiene una parte nel film Pearl Harbor dove recita al fianco del futuro marito Ben Affleck. La consacrazione arriva nel 2002 quando grazie alla serie cult Alias ottiene la vittoria ai Golden Globe come miglior attrice in una serie drammatica. Nello stesso anno Jennifer Garner recita nel film Prova a prendermi del regista Steven Spielberg, dove ha la fortuna di lavorare al fianco di star come Leonardo DiCaprio e Tom Hanks. Altre pellicole che la vedono impegnata degne di nota sono: Daredevil, La rivolta delle ex e Juno. Nel 2006 la Garner diventa anche produttrice fondando la propria casa di produzione dal nome Vandalia Films.

Per quanto riguarda la sua sfera privata, come abbiamo già accennato in precedenza, Jennifer Garner è stata sposata per dieci anni con l’attore Ben Affleck, dal 2005 al 2015. La coppia ha avuto tre figli: Violet, Seraphina e Samuel. Per il bene dei figli, anche dopo il divorzio la coppia continua a vivere nella stessa casa di Los Angeles. Negli ultimi anni è stata perseguitata da un mitomane che la seguiva in ogni parte del paese. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’uomo per stalking.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it