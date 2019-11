Martin Henderson: chi è, carriera e biografia dell’artista. La filmografia

Biografia e carriera dell’attore con il camice che con la serie Grey’s Anatomy ottiene un boom inaspettato. Nelle corsie del Grey Sloan Memorial, Martin Henderson interpreta Nathan Riggs, un cardiochirurgo che ha avuto esperienze in teatri di guerra. Il suo improvviso arrivo nel reparto di Maggie Pierce sarà causa di contrasti e attrito all’interno dello staff medico.

Subsonica: nuovo album in uscita a novembre. Titoli e canzoni

Biografia e vita privata di Martin Henderson

Martin Henderson è nato l’8 ottobre 1974 ad Auckland in Nuova Zelanda. Debutta giovanissimo nel mondo della televisione, infatti a tredici anni partecipa ad alcune soap prodotte dalla tv neozelandese. Grazie a questa partecipazione riceve nel 1993 il riconoscimento come miglior attore maschile in uno show televisivo ai New Zeland Television and Film Awards. Nel 1995 si trasferisce in Australia, a Sydney dove viene coinvolto in diverse serie locali. Durante le riprese di una di queste conosce Heath Ledger. I due diverranno grandi amici anche fuori del set. Dopo la parentesi australiana, Martin Henderson decide di intraprendere la carriera cinematografica e si trasferisce negli USA, precisamente a Los Angeles. Il primo ruolo arriva nel 2002 con Windtalkers, un film di guerra con Nicolas Cage del regista John Woo. Altre partecipazioni importanti sono: The Ring, regia di Gore Verbinski; nel 2007 ottiene il primo vero ruolo da protagonista in Battle in Seattle – Nessuno li può fermare, del regista Stuart Townsend. Nel 2015 entra nel cast di Grey’s Anatomy e vi resterà fino al 2017 per un totale di ben 45 episodi.

Per quanto riguarda la vita privata di Martin Henderson, non si conosce molto perché l’attore è molto riservato. Sappiamo solo che al momento è single per la gioia delle sue fans. Per ulteriori curiosità lo potete seguire sul suo profilo Instagram.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it