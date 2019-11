Bagaglio a mano Ryanair: illegittimo il pagamento, la sentenza del tribunale

Un tribunale spagnolo ha condannato la compagnia aerea low cost Ryanair a risarcire una viaggiatrice obbligata a pagare 20 euro per portare il proprio bagaglio a mano in cabina.

Bagaglio a mano: tariffa aggiuntiva

Il caso in questione vede al centro una passeggera, volava con Ryanair sulla rotta Madrid-Bruxelles, che è stata obbligata a pagare 20 euro per portare con sé a bordo dell’aereo un bagaglio a mano. Attualmente, la compagnia aerea low cost irlandese permette a ogni passeggero di portare in cabina un piccolo bagaglio a mano senza aggiungere alcun importo al costo del biglietto. Se si vuole portare in cabina un altro bagaglio, con un peso massimo di 10 chilogrammi, bisognerà corrispondere una somma aggiuntiva a quella relativa al titolo di viaggio.

Riconosciuto il risarcimento

La passeggera – ritenendo ingiusto il fatto che Ryanair le avesse fatto pagare il trasporto in cabina del bagaglio, invece, che concederglielo gratuitamente – ha dunque denunciato la compagnia aerea alla magistratura spagnola. I giudici iberici alla fine le hanno dato ragione: Ryanair non può far pagare una tariffa aggiuntiva ai passeggeri per portare un bagaglio a mano in cabina. Quindi, oltre a ordinare il risarcimento dei 20 euro – ma non riconoscendo alla passeggera il diritto ad ulteriori 10 euro per danni morali – ha imposto alla compagnia la rimozione dei costi per i bagagli a mano.

La sentenza e la reazione di Ryanair

I giudici spagnoli hanno motivato la propria decisione chiamando in causa, oltre all’articolo 97 della legge nazionale sui trasporti, un’altra sentenza emanata nel 2014 dalla Corte di Giustizia Europea. In quest’ultima, si dichiarava inammissibile l’imposizione di una tariffa per il trasporto in cabina di un bagaglio contenente gli effetti personali di un passeggero. Per Ryanair la recente sentenza pronunciata in Spagna non ha ben interpretato quella di rango europeo: la compagnia ha già comunicato che non modificherà la propria politica commerciale riguardante il pagamento del bagaglio a mano eccedente determinate dimensioni e peso.

