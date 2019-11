Stormzy: nuovo album, titoli e significato. Quando esce

Il secondo album di Stormzy, Heavy Is The Head sarà a disposizione dei fan a partire dal 13 Dicembre. Il rapper britannico di origini ghanesi, al suo secondo lavoro dopo Gang Signs & Prayer del 2017, si conferma come l’artista di punta del panorama rap del Regno Unito.

Stormzy: le canzoni del suo nuovo disco

Sono 16 le canzoni del nuovo album di Stormzy. Sedici pezzi che, come si può vedere, vedono features importanti:



01. Big Michael 02. Audacity (feat. Headie One) 03. Crown 04. Rainfall (feat. Tiana Major9) 05. Rachael’s Little Brother 06. Handsome 07. Do Better

08. Don’t Forget to Breathe (feat. YEBBA) (Interlude) 09. One Second (feat. H.E.R.) 10. Pop Boy (feat. Aitch) 11. Own It (feat. Ed Sheeran & Burna Boy)

12. Wiley Flow 13. Bronze 14. Superheroes 15. Lessons 16. Vossi Bop.



Stormzy si è occupato anche della produzione dell’album; hanno collaborato con lui Fred Gibson, Fraser T. Smith e T-Minus.

Vossi Bop al top delle classifiche inglesi

Dopo due anni senza novità, per lanciare Heavy Is The Head, Stormzy ha fatto uscire il primo singolo, Vossi Bop, lo scorso Aprile: un successo clamoroso, quasi 13 milioni di copie vendute e la cima della classifica tenuta saldamente per due settimane. Vossi Bop è arrivato anche in Italia, in versione featuring Ghali, che ha suscitato forti polemiche per l’attacco frontale a Matteo Salvini. In Gran Bretagna, intanto, Stormzy ha portato a tre i singoli estratti dal nuovo album, pubblicando Crown e Wiley Flow.

Stormzy: non solo musica, ma anche impegno

Lotta alle ingiustizie, alle discriminazioni e al razzismo sono aspetti che hanno sempre fatto parte di Stormzy, che non è solo un musicista di successo, ma anche un individuo socialmente impegnato. Resterà nella storia – almeno in quella della musica inglese – il suo attacco alla premier Theresa May in occasione dei Brit Awards 2018, in relazione al rogo della Grenfell Tower, che fece 72 vittime. Dopo essersi esibito in Blinded By Your Grace Pt. 2, improvvisò un freestyle chiedendo a Theresa May cosa stesse facendo per chi aveva perso tutto in quella tragedia. Non fu una presa di posizione fine a se stessa: poco tempo dopo, il Governo inglese diede un riscontro alle parole di Stormzy, allestendo una Commissione d’inchiesta sulle cause e la gestione delle conseguenze del rogo.

Stormzy: un successo travolgente

Nonostante abbia solo 26 anni – è nato a Croydon il 26/07/1993 – Stormzy, il cui vero nome è Michael Ebenazer Kwadjo Omari Owuo, Jr., con più di 7 milioni di copie vendute, a cui si aggiungono gli oltre 900 milioni di stream, è da tempo considerato una delle stelle più brillanti del panorama rap globale. La consacrazione arriva due anni fa, quando vince due Brit Awards. Il Time Magazine lo ha incluso nella lista dei Ten Next Generation Leaders. È stato il primo esponente del British Rap ad esibirsi da headliner al Glastonbury Festival. Sarebbe davvero troppo lungo fare una lista dei premi vinti, segno di una carriera fin qui senza incertezze, culminata nell’inaugurazione della Merky Records, etichetta da lui fondata che mira a fare emergere nuovi talenti. Non per questo il suo impegno a favore dei più deboli è venuto meno: l’anno scorso ha lanciato la Stormzy Scholarship, destinata a due studenti di colore a Cambridge. Inoltre è lui l’ideatore del Writer’s Prize, destinato a premiare il talento dei giovani scrittori.

