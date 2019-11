Chi è Margherita Buy: carriera, biografia e filmografia dell’attrice

Vincitrice di numerosi premi, Margherita Buy è un’attrice italiana che ha recitato in molte produzioni cinematografiche, aggiudicandosi – oltre a tredici Ciack d’oro – sette David di Donatello ed altrettanti Nastri d’Argento, nonché cinque Golden Globe. Scopriamo di più sulla talentuosa attrice romana, protagonista del film trasmesso ieri sera su Rai Tre, La vita Possibile.

Biografia e carriera dell’attrice

Margherita Buy, nata a Roma nel 1962, si appassiona fin da piccola alla recitazione e, durante la frequentazione del Liceo Scientifico, il tempo libero lo dedica allo studio di dizione. Dopo il diploma decide di seguire il suo sogno e di iscriversi all’Accademia Nazionale di Arte e inizia a fare pratica inscenando monologhi teatrali. Non molto dopo, Margherita Buy debutterà in televisione con la serie tv Incompreso e dopo qualche anno entrerà a far parte del cast di Amiche mie, dove vi reciterà per tutte le stagioni.

Tra una ripresa e un’altra, la Buy trova anche l’amore: Sergio Rubini – regista e attore che conobbe all’Accademia – diventerà non solo suo marito nel 1993, ma anche suo compagno di avventure (e successi), recitando insieme in numerosi film. Grazie alla sua interpretazione ne La stazione (film diretto dal marito), Margherita Buy vince i primi Nastro d’argento e David di Donatello. Il secondo arriverà 9 anni dopo con Fuori dal mondo. Nel 2005 la collezione di statuette d’oro si amplia: l’artista vince la categoria miglior attrice non protagonista partecipando al film Manuale d’amore, girato insieme a Carlo Verdone e Sergio Rubini. La coppia Buy – Rubini funzionerà purtroppo solo fino al 2012, anno in cui i due si separeranno. Margherita ritroverà poi l’amore con Renato de Angelis, padre di sua figlia Caterina.

Margherita Buy in La vita possibile

Nel 2016 l’attrice ha preso parte in qualità di protagonista al film La vita possibile. La Buy è Anna – una donna maltrattata e perseguitata dall’ex marito – in cerca di riscatto e desiderosa di far vedere a tutti la sua forza. La pellicola – che tratta un tema molto attuale – è stata proposta ieri sera 22 novembre 2019 su Rai Tre.

