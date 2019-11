Condividi su

A Teacher: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

A luglio 2019 FX ha ordinato la produzione di una nuova serie tv per il palinsesto di Hulu: stiamo parlando di A Teacher. Lo show prende spunto dall’omonimo film; la regista della serie tv sarà Hannah Fidell, la quale vestirà anche i panni in qualità di sceneggiatrice. La prima stagione sarà composta dal classico format moderno di 10 episodi.

Gina Balian, nome importante all’interno di Fx Entertainment, ha dichiarato il suo entusiasmo a proposito del progetto, tessendo inoltre le lodi alla regista; di seguito il suo commento ufficiale:

“Hannah Fidell è una filmmaker eccezionale che ammiriamo per la sua intuitiva abilità di dare vita a storie complesse con profondità e delicatezza. Siamo elettrizzati per la partnership con Hannah, Kate Mara, Michael Costigan, Jason Bateman e Danny Brocklehurst nell’adattare A Teacher in una serie per FX, con Kate alla guida di un cast straordinario insieme a Nick Robinson“

Il debutto della serie tv è ancora a data da destinarsi, sebbene si può ipotizzare un lancio nel corso del 2020; per quanto riguarda la messa in onda in Italia, bisognerà attendere che un canale televisivo o una piattaforma streaming decida di acquistare i diritti di A Teacher per importarla nel nostro Paese.

In attesa di nuove informazioni sul futuro dello show, possiamo dare un’occhiata alla trama e al cast.

A Teacher: la trama

La storia dello show ruota intorno un’insegnante di un liceo, Claire, la quale ingaggia una relazione illecita con il suo studente Eric. La trama indaga sui problemi di tale rapporto e le conseguenze a livello non solo professionale, ma anche sociale. Un amore complesso, una relazione da tenere nascosta, una pressione non indifferente al giudizio del prossimo, tutto questo si consuma in una scuola texana e i nostri protagonisti dovranno lottare con i loro desideri e compiere delle difficili scelte.

Jack Taylor: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Il Cast della serie Tv

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti di A Teacher e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Kate Mara e Nick Robinson sono rispettivamente Claire ed Eric; ad accompagnarli nel cast: Ashley Zukerman veste i panni di Matt; Marielle Scott nel ruolo di Kathryn; Shane Harper interpreta Logan; Cameron Moulène è Cody.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it