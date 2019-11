Condividi su

Brooklyn Nine Nine 8: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Il 14 Novembre 2019 NBC ha annunciato la produzione di una nuova stagione di Brooklyn Nine Nine, prossima al debutto del settimo ciclo di episodi. La notizia arriva come una manna dal cielo per i fan, che possono godersi il settimo capitolo dello show a cuor leggero, consapevoli che avranno l’opportunità di contemplare nuove puntate inedite. Per chiunque abbia il desiderio di recuperare la serie tv, sul catalogo di Netflix sono presenti le prime 5 stagioni, ed è probabile che a breve pubblicherà i restanti capitoli; ricordiamo che al momento il colosso dello streaming non offre più la possibilità di iscriversi tramite il mese di prova gratuita; per accedere al catalogo sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi al servizio.

Non è ovviamente ancora possibile lanciare ipotesi su quando debutterà l’ottava stagione di Brooklyn Nine Nine; quello che è certo è che il settimo ciclo di episodi andrà in onda su NBC a partire da giovedì 6 febbraio 2020.

In attesa di nuove informazioni sul futuro della serie tv, possiamo passare ai dettagli della trama e al cast dello show.

Brooklyn Nine Nine 8: la trama

Per quanto riguarda le anticipazioni della stagione 8 di Brooklyn Nine Nine non sono ancora uscite fuori indiscrezioni. Per saperne di più dovremo certamente attendere il finale del settimo capitolo. Di sicuro, saremo ancora allettati dalle avventure del fittizio 99° distretto del NYPD, capitanato da Raymond Holt. Nuovi casi e indagini particolari addobbati con quella commedia leggera che risulta essere l’ingrediente principale dello stile dello show.

Il Cast della serie Tv

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti di Brooklyn Nine Nine e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Melissa Fumero nel ruolo della detective Amy Santiago; Stephanie Beatriz è la detective Rosa Diaz; Terry Crews veste i panni del Sergente Terence “Terry” Jeffords; Joe Lo Truglio interpreta il detective Charles Boyle; Andre Braugher nel ruolo del Capitano Raymond Jacob “Ray” Holt; Dirk Blocker è il detective Michael Hitchcock; Joel McKinnon Miller veste i panni del detective Norman “Norm” Scully.

