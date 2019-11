Dove vedere la Serie A 2019/2020: streaming e diretta tv giornata 13

Condividi su

Torna la Serie A dopo la pausa nazionali per le qualificazioni ad Euro 2020. Il campionato è giunto alla tredicesima giornata. Ecco quali partite saranno trasmesse da Sky e quali da Dazn.

Serie A: le partite in calendario

Tutte le big del campionato giocano oggi sabato 23 gennaio 2019. Comincia, alle ore 15, la Juventus di Sarri che scenderà sul campo dell’Atalanta per mantenere il primato in classifica (senza Cristiano Ronaldo). L’anticipo delle 18, invece, vedrà protagonista il Napoli ospite del Milan di Pioli a San Siro. A chiudere la prima sfilza di partite della 13esima giornata l’Inter: appuntamento alle ore 20.45 per il match tra nerazzurri e Torino. Domenica poi sarà il turno del derby emiliano Bologna-Parma alle 12 e 30. Alle 15 fischio di inizio per Roma-Brescia, Sassuolo-Lazio, Verona-Fiorentina, Sampdoria-Udinese inizia alle 18, Lecce-Cagliari alle 20 e 45. Lunedì, a chiudere il tredicesimo turno di Serie A, Spal-Genoa alle 20 e 45.

Dove sarà trasmessa la 13esima giornata?

Come tutti gli appassionati sanno, i diritti per trasmettere le partite della Serie A sono divisi tra Sky e Dazn. Per questa tredicesima giornata su Sky andranno in onda: Atalanta-Juventus delle 15 e Milan-Napoli delle 18 di sabato 23 novembre, Roma-Brescia e Sassuolo-Lazio delle 15, Sampdoria-Udinese delle 18 e Lecce-Cagliare delle 20 e 45 di domenica 24 novembre, oltre al posticipo delle 20 e 45 di lunedì 25 novembre Spal-Genoa. Su Dazn, invece, per questo turno di campionato, saranno trasmesse Inter-Torino alle 20 e 45 di sabato 24 novembre, Bologna-Parma delle 12 e mezza e Verona-Fiorentina delle 15 di domenica 24 novembre.

