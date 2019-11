Condividi su

Indebted: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

NBC ha ordinato la produzione di una nuova serie tv, pronta per il debutto il 6 febbraio 2020: stiamo parlando di Indebted. Lo show è di genere comedy, in particolare girato secondo il format della “multicamera”, in pieno stile The Big Bang Theory; Indebted nasce dall’idea di Dan Levy, il quale figura non solo come produttore esecutivo della serie, ma anche come sceneggiatore. Per la prima stagione, NBC ha ordinato il classico ciclo moderno di 10 episodi; qualora lo show dovesse avere un sorprendente successo, è probabile che il canale statunitense decida per un rinnovo anticipato. La domanda che molti potrebbero farsi è quando la serie raggiungerà il palinsesto italiano; ebbene, prima di rispondere a tale quesito, bisognerà attendere che una rete televisiva o una piattaforma streaming scelga di acquistare i diritti di distribuzione di Indebted e importarlo nel nostro Paese.

In attesa di informazioni ufficiali sul futuro della serie tv, possiamo dedicare qualche minuto alla scoperta dei dettagli della trama e del cast dello show.

Indebted: la trama

La storia dello show gira intorno le figure di Dave e Rebecca, due giovani genitori che sono da poco riusciti a superare gli anni di pannolini e notti insonni: i loro pargoletti hanno raggiunto una piccola indipendenza, consentendo a mamma e papà di dedicarsi finalmente un po’ alla propria vita. I piani della coppia, tuttavia, vanno in fumo quando i genitori di Dave si presentano senza preavviso alle porte della loro casa: sono senza un soldo in tasca, e Dave e Rebecca non possono fare altro che accoglierli. Man mano che i giorni avanzano, la pressione aumenta, giacché i genitori di Dave non conoscono il significato della parola “confine” e invadono continuamente gli spazi e l’intimità della giovane coppia.

Il Cast della serie Tv

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti di Indebted e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Adam Pally veste i panni di Dave; Abby Elliott nel ruolo di Rebecca; Fran Drescher è Linda, la madre di Dave; Steven Weber interpreta Elliot, marito di Linda.

