The Crown 4: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Netflix ha deciso di andarci giù duro, puntando sulla serie tv per eccellenza che racconta del regno d’Inghilterra del novecento: stiamo parlando di The Crown. La quarta stagione è girata back to back con la terza. Ciò significa che le riprese sono consequenziali: una tecnica che permette di abbattere i costi di produzione. Considerando che la terza stagione è stata da poco aggiunta al catalogo di Netflix, è probabile che dovremo aspettare all’incirca un anno per visionare il quarto ciclo di episodi. Ricordiamo che al momento il colosso dello streaming non offre più la possibilità di iscriversi al sito per mezzo del mese di prova gratuita. Per accedere al catalogo sarà dunque indispensabile scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi al servizio.

In attesa di scoprire informazioni ufficiali sulla data di uscita della quarta stagione di The Crown, possiamo guardare insieme informazioni sulla trama e sul cast dello show.

The Crown 4: la trama

Come ben abbiamo imparato, ogni stagione di The Crown si raccoglie in un arco temporale di circa 20 anni; è probabile, quindi, che il quarto ciclo di episodi racchiuda il periodo che va da metà degli anni ’70 fino a raggiungere gli anni ’90. In particolare, tale spaccato storico, vede l’ingresso di due importantissime donne nel panorama del Regno Unito: vale a dire Margaret Thatcher, che raggiunse il grado di Primo Ministro nel 1979, e Diana Frances Spencer, nota a tutti come Lady Diana. Quest’ultima sarà interpretata da Emma Corin, la quale ha espresso il suo entusiasmo su twitter. Ecco le sue parole:

“Sono molto appassionata della serie TV e pensare che adesso mi unirò a questa famiglia così talentuosa è surreale. La Principessa Diana è stata un’icona e la sua impronta nel mondo rimane intensa e di continua ispirazione. Poterla esaminare attraverso la sceneggiatura di Peter Morgan è un’opportunità eccezionale e mi impegnerò per renderle giustizia”.

Il Cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti di The Crown 4 e quali personaggi interpreteranno all’interno dello show: come su scritto Emma Corin vestirà i panni di Lady Diana; mentre Gillian Anderson sarà la Lady di Ferro Margaret Thatcher. Ad accompagnarle nel cast: Oliva Colman nel ruolo della Regina Elisabetta II; Helena Bonham Carter sarà la Principessa Margherita; Tobia Menzies interpreterà il Principe Filippo; Jason Watkins vestirà i panni del Primo Ministro Harold Wilson; Erin Doherty nel ruolo della Principessa Anna; Josh O’Connor sarà il Principe Carlo; Marion Bailey interpreterà la Regina Madre.

