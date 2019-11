Condividi su

Bianca Guaccero: carriera, biografia e chi è ne “In punta di piedi”

Attualmente impegnata come conduttrice nel programma televisivo Detto Fatto, Bianca Guaccero è un’attrice italiana che ha partecipato alle riprese di numerosi film tra cui In punta di piedi, trasmesso questa sera 25 novembre 2019 in occasione della giornata contro la violenza sulle donne.

Biografia e carriera dell’attrice

Bianca Guaccero nasce in Puglia – precisamente a Bitonto (provincia di Bari) – nel 1980. Fin da piccola si avvicina al mondo dello spettacolo, praticando danza per circa otto anni. Oltre al ballo, scopre di avere anche un altro talento: il canto. Ha appena sei anni, Bianca, quando partecipa allo Zecchino d’Oro ed inizia così a muovere i primi passi davanti ad una telecamera.

All’età di 19 anni Bianca Guaccero appare al cinema al fianco di Raoul Bova e Michele Placido nel film Terra Bruciata. L’anno successivo viene notata dal regista Massimo Ceccherini, che la chiama per entrare a far parte del cast del suo nuovo film Faccia da Picasso. Oltre al cinema la Guaccero si cimenterà anche nelle serie televisive, prendendo parte alla fiction Capri, durata quattro anni. La passione per il canto nel frattempo cresce e l’attrice ottiene un ruolo fondamentale nell’opera di Adelmo Togliano, L’uomo volante.

È il 2008 quando Bianca Guaccero compare come co-conduttrice del Festival di Sanremo, edizione presentata da Pippo Baudo. Negli anni successivi – sempre grazie alla sua voce – partecipa a Tale e Quale Show, mettendosi in gioco e divertendosi ad imitare vari personaggi del panorama musicale. Nel 2016 ottiene un altro titolo, quello di presentatrice: durante l’estate le viene affidata la conduzione di Battiti Live. Attualmente Bianca è impegnata con Detto Fatto, il programma di Rai Due che va in onda dal lunedì al venerdì, dove è subentrata lo scorso anno come sostituta di Caterina Balivo.

Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle: trama, cast e anticipazioni

Bianca Guaccero nel film “In punta di piedi”

Nel 2018 l’attrice recita nel film che vedremo questa sera In punta di piedi, in onore di tutte le donne vittime di violenza. La protagonista è Nunzia, la mamma della piccola Angela – il cui sogno è diventare una ballerina da grande – e moglie di Vincenzo, un boss mafioso. Il papà di Angela è restio riguardo il desiderio della figlia di seguire lezioni di danza, così Nunzia decide di portarla di nascosto alla scuola, affinché possa seguire il suo sogno. Bianca Guaccero è Lorenza, la maestra che segue la bambina e si propone di insegnarle anche di notte.

Vincenzo scoprirà però il tutto e darà fuoco alla scuola di danza e all’abitazione di Lorenza, la quale diventa vittima di bullismo per la seconda volta in vita sua.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it