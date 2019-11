Condividi su

Marco Palvetti: carriera, biografia e chi è ne In punta di piedi

Andrà in onda questa sera In punta di piedi, il film che sensibilizza sul tema contro la violenza sulle donne. Marco Palvetti è un attore italiano che ha partecipato alle riprese del lungometraggio di D’Alatri. Scopriamo di più sulla sua vita e sulla sua carriera.

Carriera e biografia dell’attore

Marco Palvetti nasce in provincia di Napoli nel 1988 e fin da piccolo mostra una passione per il mondo della recitazione. Dopo gli studi decide di iscriversi ad una scuola di dizione e successivamente lascia Napoli per andare a vivere a Roma, dove potrà seguire le lezioni dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica. All’età di 16 anni recita nella serie televisiva La squadra, ma il successo per Marco arriva dopo 9 anni, quando entra a far parte del cast di Gomorra, la fiction Sky che ha avuto un seguito enorme. In Gomorra Marco Palvetti recita il ruolo di Salvatore Conte, un personaggio che però lo stesso attore non ha amato interpretare, in quanto molto distante da lui.

Nel 2017 Palvetti ha partecipato alle divertenti riprese di Camera Cafè, affiancando Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu negli ironici sketch sulla società moderna. Purtroppo nessuna notizia riguardante invece la sua vita privata: l’artista è infatti molto riservato e si tiene ben distante dalla luce dei riflettori.

In punta di piedi: trama, cast e anticipazioni stasera su Rai 1

Marco Palvetti nel film In punta di piedi

Nel 2018 recita nel film che vedremo questa sera In punta di piedi, una pellicola prodotta da Alessandro D’Alatri in onore della violenza contro le donne. Marco Palvetti è Vincenzo, un boss mafioso molto geloso della moglie Nunzia e della figlia Angela.

La piccola sogna di diventare una ballerina, ma il papà non è d’accordo con la scelta della madre di portarla a lezione di danza. Nunzia escogiterà così un piano – insieme alla maestra Lorenza (interpretata da Bianca Guaccero) – per far sì che Angela possa inseguire il suo sogno. Quando Vincenzo lo scoprirà, darà fuoco alla scuola di Lorenza.

Il film viene mandato in onda questa sera 25 novembre su Rai Due, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, tema purtroppo sempre attuale.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it