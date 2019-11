Condividi su

Aj and The Queen: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

L’11 maggio 2018 Netflix ha annunciato la produzione di una nuova serie tv scritta e ideata da Michael Patrick King e RuPaul Charles: stiamo parlando di Aj and The Queen. Per la prima stagione sono stati commissionato 10 episodi dalla durata di circa un’ora ciascuno. Lo show è di genere comedy e tratterà di un tema molto caro allo stesso RuPaul: la protagonista, infatti, sarà una drag queen e lo stesso RuPaul ne vestirà i panni. La serie tv debutterà il 10 gennaio 2020 sulla piattaforma streaming di Netflix; ricordiamo che al momento il colosso non offre più la possibilità di accedere ai titoli presenti nel catalogo tramite il mese di prova gratuita: per poter usufruire dei servizi sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti messi a disposizione e abbonarsi al sito.

Prima di passare alla trama e al cast dello show, possiamo scoprire il breve teaser della serie: lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Trailer Prima Stagione Aj And the Queen

Aj and the Queen: la trama

La trama dello show, come su scritto, ruota intorno la figura di una Drag Queen: Ruby Red. La Queen sta attraversando un difficile periodo della sua vita, sia a livello personale che professionale, e viaggia da un club all’altro per tutti gli Stati Uniti cercando la possibilità di esibirsi. Per spostarsi, Ruby Red utilizza un camper fatiscente e, insieme a lei, viaggia Aj, una ragazzina da poco rimasta orfana, dal carattere schietto e deciso. Le due andranno di città in città per diffondere il loro messaggio d’amore, cercando di donare qualcosa di speciale a chiunque incontrano sulla propria strada.

Indebted: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Il Cast della Serie Tv

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti di Aj and The Queen e quali personaggi interpretano all’interno dello show: RuPaul Charles veste i panni della Drag Queen Ruby Red; Izzy Gaspersz nel ruolo di Aj; Josh Segarra è Hector; Michael-Leon Wooley interpreta Louis; Katerina Tannenbaum veste i panni di Brianna; Tia Carrere nel ruolo di Lady Danger.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it