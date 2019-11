Condividi su

Nuovo album Robbie Williams: titoli canzoni, significato e quando esce

Il Natale si avvicina e Robbie Williams non si fa cogliere impreparato: a tre anni da Heavy Entertainment Show, torna con un doppio album di canzoni natalizie, The Christmas Present. L’album è uscito il 22 Novembre ed è disponibile in vinile e in due versioni CD, Standard e Deluxe con quattro bonus tracks.

Robbie Williams: “Non vedo l’ora di farvelo ascoltare”

Su suoi account, Robbie Williams ha annunciato il nuovo disco con queste parole:

“Sono davvero felice di annunciare il mio primo album di Natale. Ne ho fatti tanti nella mia carriera e realizzare questo disco è un altro sogno che si avvera. È stato davvero divertente registrarlo e non vedo l’ora di farvelo ascoltare”.

È il debutto per il cantante inglese con un disco a tema natalizio. Ironicamente, ha aggiunto che il disco si potrebbe chiamare anche Achtung Bublé: Bublé è infatti “specialista” nelle uscite natalizie e Williams vuole davvero scalzarlo da questa posizione. Chi ha ascoltato l’album ha indicato, come brano di punta, la canzone Bad Sharon, cantata in coppia con Tyson Fury, che potrebbe diventare una hit del Natale britannico.

The Christmas Present: le canzoni

Robbie Williams ha concepito questo lavoro come un album doppio, diviso in due parti: Christmas Past e Christmas Future. Ecco la tracklist:



CD 1 – Christmas Past

01. Winter Wonderland 02. Merry Xmas Everybody featuring Jamie Cullum

03. Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

04. The Christmas Song (Chestnuts roasting on an open fire)

05. Coco’s Christmas Lullaby 06. Rudolph 07. Yeah! It’s Christmas

08. It’s A Wonderful Life featuring Poppa Pete 09. Let’s Not Go Shopping

10. Santa Baby featuring Helene Fischer 11. Best Christmas Ever

12. One Last Christmas 13. Coco’s Christmas Lullaby Reprise.



CD 2. Christmas Future

01. Time For Change 02. Idlewild 03. Darkest Night

04. Fairytales featuring Rod Stewart

05. Christmas (Baby Please Come Home) featuring Bryan Adams

06. Bad Sharon featuring Tyson Fury 07. Happy Birthday Jesus Christ

08. New Year’s Day 09. Snowflakes 10. Home 11. Soul Transmission.

Bonus tracks (solo Deluxe Edition)

01. I Believe in Father Christmas 02. Not Christmas 03. Merry Kissmas

04. It Takes Two featuring Rod Stewart.



Come si può vedere, sono molte e prestigiose le collaborazioni: da Rod Stewart a Bryan Adams, da Tyson Fury a Jamie Callum, Poppa Pete e Helene Fischer, oltre al padre del cantante, Peter Conway, per un album che si annuncia come un perfetto regalo di Natale per i fan di Robbie Williams non solo nel Regno Unito.

