Stella Rossa-Bayern Monaco: probabili formazioni, pronostico e quote

Stella Rossa-Bayern Monaco è il penultimo match valido per il Girone B della Champions League: fischio d’inizio fissato per martedì 26 novembre alle ore 21.00.

Sarà quasi passerella per il Bayern Monaco che, già sicuro di un posto per gli ottavi di finale, potrà permettersi un leggero turnover in vista delle prossime gare di Champions: la novità rispetto al match d’andata sarà senza dubbio l’allenatore dei bavaresi, non più Kovac, ma Flick. Con un pareggio, i tedeschi saranno sicuri anche del primo posto nel girone.

Di tutt’altra importanza invece il match per la Stella Rossa, attualmente al terzo posto e, dunque, virtualmente qualificata per i sedicesimi di Europa League: in caso di sconfitta e di contemporaneo non successo dell’Olympiacos contro il Tottenham, sarà decisivo lo scontro diretto dell’ultima giornata.

Stella Rossa-Bayern Monaco: pronostico e quote

Probabile goleada del Bayern Monaco che, fin qui, ha fatto percorso netto in Champions League con 4 vittorie su 4 partite disputate: sono 15 i gol segnati e soltanto 4 quelli subiti.

Le quote non possono che vedere favorito il club tedesco con una quota di 1,25; dato addirittura a 9 il successo della Stella Rossa. Molto alta anche la quota relativa al pareggio: 6.

Stella Rossa-Bayern Monaco: le probabili formazioni

La Stella Rossa dovrebbe scendere in campo con un chiudo 4-4-2: coppia d’attacco formata da Vukanovic e Pavkov. Sulla fascia sinistra una vecchia conoscenza (seppur per pochissimo tempo) del calcio italiano: Marco Marin.

Quanta qualità nel terzetto offensivo alle spalle della macchina da gol Lewandowski: gli ex interisti Perisic e Coutinho completeranno il reparto con un altro ex Serie A, Coman. Cerniera di centrocampo composta da Tolisso e Alcantara. In difesa chance per Javi Martinez.

Stella Rossa (4-4-2) – Borjan; Gobeljić, Milunović, Degenek, Jander; Cañas, Jovančić, García, Marin; Vukanović, Pavkov.

Bayern Monaco (4-2-3-1) – Neuer; Pavard, Kimmich, J.Martinez, Alaba; Alcantara, Tolisso, Coutinho, Coman, Perisic; Lewandowski.

