Condividi su

Dove vedere la Champions League in diretta streaming o in tv

Giunta alla quinta giornata, che si disputerà il 26 e 27 Novembre, la Champions League ha emesso i primi verdetti: la Juventus, al suo ennesimo assalto, ormai sicura del passaggio del turno, deve solo consolidare la prima posizione; ormai fuori l’Atalanta, che ha pagato l’inesperienza. Niente di certo, invece per le altre due. Il Napoli ha ottime chance, mentre l’Inter, reduce dalla sconfitta di Dortmund, deve ottenere risultati per non vedere compromesso il passaggio agli ottavi.

Champions League: il martedì delle italiane

Il 26 Novembre la quinta giornata della fase a gironi della Champions League vede impegnate, per le italiane, Juventus e Atalanta; mercoledì 27 sarà invece il turno di Napoli e Inter. I bianconeri attendono allo Stadium l’Atletico Madrid. Impegno difficile, visto la spigolosità degli spagnoli, ma non impossibile: a casa loro i colchoneros impattarono 2-2 dopo essere stati messi sotto (perdevano 0-2) dalla Juve. La squadra di Sarri è chiamata ancora una volta a combattere per conquistare quella coppa che ormai manca da troppo tempo. Solo per la gloria, il match dell’Atalanta, che in questa competizione ha ottenuto solo un punto. Evidentemente ha pagato lo scotto della poca abitudine a questi livelli. In casa con la Dinamo Zagabria (andata 4-0 per i croati) non sembra impossibile e una vittoria in Champions League è sempre prestigiosa.

Gli incontri delle italiane di mercoledì 27

Mercoledì 27 sarà il turno di Inter e Napoli. I nerazzurri hanno dovuto fare i conti con la sconfitta contro il Borussia, dopo aver chiuso il primo tempo 2-0, ma anche con un cammino incerto, segnato da passi falsi (pareggio interno con lo Slavia Praga, sconfitta con il Barcellona) e forse anche dall’aver preferito concentrarsi sul campionato piuttosto che sugli impegni di Coppa. Nel retour-match con lo Slavia in Repubblica Ceca, non deve assolutamente farsi sfuggire i tre punti. Più tranquilla la situazione in casa Napoli: il passaggio di turno non dovrebbe essere un problema, anche se andare ad Anfield Road contro il Liverpool detentore della Champions League non è mai facile.

Champions League, dove vederla

Per la quinta giornata di Champions League, nessun problema per i supporter bianconeri che potranno godersi in chiaro Juventus-Atletico Madrid. Ricordiamo che la partita inizierà alle ore 21.00 del 26 Novembre e sarà trasmessa dalle reti Mediaset su Canale 5. Chi non può seguirla in TV ha la possibilità di scegliere Mediaset Play, disponibile su smartphone, PC e tablet, oppure collegarsi al sito Sportmediaset.it. Tutte le altre gare sono un’esclusiva Sky Sport Collection (canale 205). Chi ha sottoscritto un abbonamento a Sky ha anche la possibilità di utilizzare l’app SkyGo per vedere gli incontri sui supporti mobili. Se si intende utilizzare uno smartphone si dovrà scaricare l’app; se invece si usa un tablet si dovrà andare sul sito dedicato a SkyGo. Le altre alternative (Rojadirecta, per esempio) pur essendo gratuite, non sono legali ed offrono una qualità delle immagini di basso livello.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it