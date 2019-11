Condividi su

Sanremo 2020: regolamento, anticipazioni e presentatore. Le novità

Il festival di Sanremo è l’evento musicale più noto in Italia. Trasmesso su Rai 1, come ogni anno, si terrà nel 2020 dal 4 al 8 Febbraio nella cittadina ligure.

Un Sanremo ricco di novità

La settantesima edizione si preannuncia ricca di novità. La prima grande novità è il cambio di testimone del ruolo di presentatore. Dopo due edizioni condotte da Claudio Baglioni, sarà infatti il turno di un importante volto della Rai a condurre il festival: Amadeus.

Se la presenza al festival di Sanremo 2020 del conduttore è già confermata, non è comunque ancora chiaro chi lo affiancherà. I nomi delle possibili vallette, sono diversi, a partire da Chiara Ferragni, nota influencer, fino ad arrivare ad una delle attrici più note della tv italiana, ossia Monica Bellucci, che secondo alcune voci di corridoio avrebbe già detto sì ad Amadeus.

Tutte le anticipazioni e regolamento

Ancora nessun nome certo sugli ospiti. Secondo Tv Sorrisi e Canzoni uno di loro potrebbe essere Tiziano Ferro; invece, come super ospite internazionale, ci sono delle trattative in corso per portare sugli schermi della televisione italiana Lady Gaga. Come rivela Il Messaggero, inoltre, potrebbero salire sul palco del festival di Sanremo 2020 alcuni conduttori del passato, si parla in questo caso di volti del calibro di Roberto Benigni e Antonella Clerici.

Anche al regolamento della gara sono state apportate numerose modifiche. Le varie giurie potranno esprimere le proprie preferenze solo nelle serate a loro dedicate. La Giuria Demoscopica voterà nelle prime due sere; l’Orchestra, invece, nella Terza; infine, i giornalisti nella Quarta. Solo nella Serata Finale è previsto il voto da parte di tutte le giurie, escludendo però l’Orchestra. Il pubblico, dal canto suo, potrà votare per tutte le serate. Come nel festival dello scorso anno, anche per questa edizione non ci saranno eliminazioni per i Big in gara durante le serate.

Il Dopo Festival di Sanremo 2020

Anche quest’anno è confermata la trasmissione che appoggia il Festival nella seconda serata: il Dopo Festival. In questa edizione, tuttavia, ci sono due grandi novità a riguardo. La trasmissione cambia nome, chiamandosi L’altro festival; ma soprattutto cambia piattaforma: andrà in onda solo su Raiplay.

